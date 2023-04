Ya existe un acuerdo para venta del avión presidencial, dice AMLO

Ante el rumor de la venta del avión presidencial, TP-01, Andrés Manuel López Obrador, se limitó a decir que "se está viendo" esta transacción y que se tiene pensado construir dos hospitales en Guerrero y en Oaxaca con el recurso que se obtenga.

Sin dar más detalles sobre el o los interesados en adquirirlo, el mandatario mencionó este jueves que el dinero adquirido se destinaría en la construcción de dos hospitales.

"Lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, solo qué al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa en Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec en Oaxaca", señaló.

López Obrador aseguró que no puede hablar más al respecto, pero destacó que hay un acuerdo, pero no sabe si ya se firmó.

"No puedo hablar más, de todas formas se venda o no, los hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos hospitales(... ) Estamos viendo el asunto, no sé cómo se enteraron ustedes, hay un acuerdo, pero todavía no sé si ya se firmó, pero sí hay esa posibilidad", destacó.

De acuerdo con versiones periodísticas, el avión presidencial, un Boeing B787 Dreamliner adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón y utilizado por Enrique Peña Nieto, ha sido vendido por medio de Banobras al gobierno de la República de Tayikistán. El presidente había prometido vender la aeronave debido a su alto costo y lujo.