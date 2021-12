Antivacunas advierten resistencia sangrienta

BERLÍN. Una docena de políticos alemanes, entre ellos cuatro diputados, recibieron cartas amenazantes en las que se anuncia una “resistencia sangrienta” contra la vacuna obligatoria que pretende implantar el Gobierno.

Las cartas contienen trozos de carne que según el emisario de las misivas están contaminados “con virus de Covid-19 y Zyklon B”, en referencia al gas empleado por los nazis durante el Holocausto, según publicó el tabloide Bild, que cita fuentes parlamentarias.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Mundo Boris Johnson sufre rebelión de diputados conservadores ante restricciones por Ómicron

La policía alemana llevó a cabo registros e incautó armas durante una operación en Sajonia en respuesta a las amenazas de muerte, principalmente contra el ministro-presidente regional, Michael Kretschmer, un dirigente que apoya las medidas contra la pandemia.

El nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que su país llevará a cabo una lucha implacable contra una “minoría de extremistas” antivacunas.

En Alemania existe un fuerte movimiento de oposición a las restricciones sanitarias desde el inicio de la pandemia.

Está particularmente presente en Sajonia, una de las regiones más afectada por la actual ola de contagios de Covid-19 y que tiene una tasa de vacunación inferior a la media nacional.

La justicia alemana abrió una investigación tras la difusión de un reportaje televisivo que reveló el contenido de los mensajes en Telegram de un centenar de miembros “unidos por su oposición a la vacuna, al Estado y a la política sanitaria actual”, indicó la fiscalía.

Mensajes de audio llamaban a oponerse, “con armas si fuera necesario”, a las medidas en vigor, apuntando a los líderes políticos y en particular a Kretschmer.

Mundo Variante Ómicron parece tener una tasa de reinfección más alta: OMS

Varios políticos, periodistas e instituciones recibieron las cartas de amenazas debido a un proyecto de vacunación obligatoria en el país.

El movimiento antivacuna está tomando cada vez más fuerza en países europeos, cada fin de semana se registran varias movilizaciones contra las restricciones sanitarias, la aplicación de la vacuna y el certificado de vacunación.

España, Austria, Países Bajos, Reino Unido, entre otras naciones de la región han radicalizado las manifestaciones volcándose cada vez más violentas.

En Polonia, la polémica de los antivacunas va en constante aumento, luego de manejarse bajo lemas Nazis, como “La vacunación os hará libres” o “Nuremberg 2.0”, en referencia al campo de exterminio de Auschwitz.

CERO TOLERANCIA EN GOOGLE

En Estados Unidos también se han registrado movilizaciones antivacunas y un gran número de ciudadanos han decidido no vacunarse, por eso, no solo el gobierno, si no también empresas decidieron presionar a sus trabajadores para aplicarse una dosis contra el Covid-19.

Es el caso de Google, la primera empresa tecnológica que amenazó a sus empleados con ser despedidos si no se administraban la vacuna.

Según un comunicado citado por el medio estadounidense CNBC, quienes no tengan la vacuna o la aprobación para el 13 de enero, pasarán a una licencia administrativa remunerada por 30 días y si no cumplen con las reglas, podrían enfrentar una licencia sin goce de sueldo por seis meses y luego ser despedidos.

Otro gigante tecnológico que está dentro de una polémica es Amazon, quien es señalada de donar, a través de un programa de beneficencia, más de 40 mil dólares a grupos antivacunas y sus fuentes de desinformación durante 2020.

El programa de Amazon dona 0.5 por ciento de las compras a organizaciones sin fines de lucro designadas.