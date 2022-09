Texas declara terroristas a cárteles mexicanos

El gobernador de Texas, Greg Abbott emitió una orden ejecutiva para designar al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación como grupos terroristas e instruyó al Departamento de Seguridad Pública estatal a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de una crisis nacional por el consumo y tráfico de fentanilo.

Abbott informó que envió una solicitud en una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta Kamala Harris, para que declaren como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, así como a otros grupos de delincuencia organizada que producen y trafican con fentanilo.

“Los cárteles son terroristas, y es hora de que los tratemos de esa manera. De hecho, más estadounidenses murieron por envenenamiento con fentanilo el año pasado que todos los ataques terroristas en todo el mundo en los últimos 100 años”, comentó el gobernador durante una conferencia de prensa.

“El fentanilo es un asesino clandestino y los tejanos están siendo víctimas de los cárteles mexicanos que lo producen”, agregó Abbott.

El gobernador pidió a su departamento de seguridad que se aplique la ley contra los grupos criminales como pandillas, que trabajen con cárteles mexicanos de la droga, por lo que pidió interrumpir sus redes de operación en las comunidades de Texas.

Denunció que los cárteles mexicanos están falsificando píldoras de fentanilo con opioide sintético y que eso le está costando la vida a los tejanos, afirmó Abbott.

La carta también fue dirigida a los líderes de agencias estatales para intensificar los esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo y pidió que en la próxima sesión legislativa se aborde el tema aplicando cambios estatutarios, prioridades presupuestarias y otras iniciativas que mejoren la capacidad del estado para combatir la muerte por fentanilo en todo el país.