Ucrania informa sobre violaciones a mujeres por parte de soldados rusos

Muchos casos de violación a mujeres ucranianas durante la invasión rusa han sido reportados por parte del gobierno de Ucrania a la Unión Europea, así lo explicó este martes la comisaria europea, Ylva Johansson, en la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo.

Johansson comentó que durante la reunión extraordinaria realizada en Bruselas el lunes y en la que participaron los ministros de interior de la UE el titular ucraniano, Denis Monastirsky, intervino para decir que tienen constancias de muchas violaciones a mujeres.

La comisaria Johansson apuntó que esas violaciones, que se han visto en otras muchas guerras también, parecen ser más o menos incentivadas por los rusos y añadió que es la primera vez que ella oye hablar de este asunto en el marco de la guerra en Ucrania.

"Esto está ocurriendo ahora en Ucrania según el ministro de Interior ucraniano", añadió.



La eurodiputada irlandesa Frances Fitzgerald (PPE) lamentó que se produzcan esos ataques sexuales y pidió a los Estados miembros que documenten las denuncias para poder llevarlas ante la Corte Internacional de Justicia.

Ante los eurodiputados de la comisión de la Eurocámara, por otro lado, se habló del plan de diez puntos acordado el lunes por la UE para avanzar en la coordinación de la acogida de los refugiados, que entre otros elementos plantea crear un registro europeo de todas esas personas.



Ello ayudará a evitar las desapariciones, en particular de los menores, explicó la comisaria, quien recordó que de los 3.8 millones de refugiados llegados a la Unión cerca de 1.8 millones son niños.



Polonia es el país que encabeza la ayuda a refugiados ucranianos con cerca de un millón y medio de personas en su territorio, seguida de Austria y la República Checa, que han recibido cada una más de 200 mil personas que se quedarán allí.



La comisaria explicó que mientras los primeros en llegar a la UE desde Ucrania tenían familiares o amigos, ahora la mayoría de las personas que entran en territorio europeo no tienen contactos y no saben dónde ir y aunque muchos quisieran quedarse cerca de Ucrania, el reto es convencer o incentivarles para que vayan a otros Estados miembros donde hay capacidad de acogida.



Muchos de los niños que llegan lo hacen con sus madres o algún familiar indirecto, pero también hay menores que llegan solos, indicó Johansson, quien dijo que la UE tiene constancia de 2 mil 300 niños registrados en esa situación, aunque UNICEF estima que la cifra es de 6 mil menores.



Para evitar que caigan en redes de trata de personas, la UE ha activado una red específica y trabaja para acelerar la puesta en marcha de la plataforma de registro europea, dijo la comisaria.



Finalmente indicó que hay pocas investigaciones formales sobre casos de trata de personas, pero existen informes de agencias de la ONU que alertan de la presencia de redes criminales que tratan de captar víctimas.