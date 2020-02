Docentes exigen justicia ante robo de telesecundaria

Xalapa, Ver.- A más de una semana del robo en la escuela telesecundaria de Miradores del Mar, en Emiliano Zapata, los alumnos y maestros tienen que “ingeniárselas” para poder seguir el programa educativo sin que esto afecte su rendimiento escolar. Piden el apoyo urgente de autoridades, principalmente del gobernador.

El pasado jueves 20 de febrero, amantes de lo ajeno aprovecharon la oscuridad de la noche y rompieron las chapas y ventanas para ingresar al plantel educativo “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, clave: 30ETV0021BDE, en la localidad antes mencionada.

Uno de los docentes, que por temor a represalias pidió el anonimato, indicó que sospechan fue un grupo de al menos 10 ladrones el que ingresó a la escuela. “Se llevaron varias televisiones de plasma, incluso una de 55 pulgadas, material que ocupan los alumnos para aprender y por si no fuera poco dañaron las instalaciones”, dijo en entrevista para Diario de Xalapa.

Acusan los inconformes que tras el robo de inmediato pidieron el apoyo de la policía, que horas más tarde llegó para tomar fotos y anotar en sus celulares el supuesto reporte.

Pasó casi un hora para que llegara la policía. Al final no hizo nada. Otra hora después llegó una persona de la Fiscalía General del Estado (FGE) para también tomar conocimiento, pero ya pasó una semana de esto y nada, no hay respuesta de nada ni pistas de los responsables

El monto de lo robado alcanzó los 134 mil 648.99 pesos y los alumnos que ven interrumpido su aprendizaje son en total 75, quienes a diario cursan la modalidad telesecundaria en ese plantel.

“Llegué pasadas las seis de la mañana a la escuela. Vi que la puerta tenía el boquete en la chapa y noté que algo no estaba bien. Al seguir vi que no estaban las pantallas y que los cañones habían sido arrancados, ¡hasta el dinero que guardaba en la dirección se llevaron! De inmediato di aviso a los demás maestros y a la directora. Sentimos impotencia por lo ocurrido, nos duele y perjudica que todo el material se lo hayan llevado, no se vale”, lamentó el docente originario de Xalapa y quien a diario viaja hasta Miradores para trabajar frente a grupo.

Ayer acudieron a Palacio de Gobierno para entregar un oficio al gobernador Cuitláhuac García, en el que le exponen la situación y piden su intervención para recuperar el material robado. De igual forma, llevaron el documento al titular de la SEV para que intervenga y no se vea afectado el aprendizaje de los jóvenes.