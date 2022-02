Gobernador pide denunciar robos a transporte de carga en carretera federal

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoce que han detectado en la carretera federal Veracruz-Xalapa-Perote se han detectado bandas delincuenciales dedicadas al robo de transporte de carga, como en el caso de “nodrizas”, unidades que transportan automóviles nuevos, pero llama a denunciar dado que hay situaciones que parecen “extrañas”.

Precisa que hasta el momento han detenido a los integrantes de dos bandas delincuenciales; sin embargo, están haciendo una revisión dado que les resulta extraño que los delincuentes puedan bajar y arrancar las unidades, pues por regla las llaves de los automóviles no van en la misma unidad.

Policiaca





Ante las denuncias de presuntos actos de corrupción por parte de la Guardia Nacional dice que, si hubiera una mala actuación de los elementos, se denuncie porque ya no se solapa a nadie, “ahí no se pueden zafar tan fácil porque se tiene número de patrulla, de personal, todos traen instruido que tengan sus identificaciones a la vista, recordemos que lo que era Policía Federal de Caminos fue absorbido por Guardia Nacional, pero aun así todos traen su identificación”.

“Van dos sucesos de este tipo en el que detienen a la nodriza, la desvían y bajan los vehículos, los arrancan y los roban y la pregunta es ¿y las llaves, cómo es que los delincuentes obtienen las llaves? si por regla de seguridad y normativa, no viajan en la misma unidad que los autos nuevos no van juntos”.

Ejemplifica el caso del robo de seis camionetas que eran trasladadas en una nodriza en la localidad de El Palmar en Emiliano Zapata, pues dijo que a pesar de darse a conocer este hecho no había denuncia interpuesta.

“El hecho de ayer (martes) fue más extraño aún, obtenemos el reporte y no llegó la denuncia, y es una dificultad porque si no tienes la denuncia, cómo intervienes a un vehículo, te van a decir pruébame que es robado, es algo elemental si me lo roban de inmediato pongo la denuncia, por lo menos para cobrar el seguro, pero nos causó extrañeza que tuvimos que regatear la denuncia, casi rogarles para que denunciaran el robo (…) en ese caso, por ejemplo, Guardia Nacional de inmediato detectó con SSP en coordinación dónde estaba la nodriza, nos dimos cuenta cuántos vehículos habían bajado, la extrañeza de que los habían arrancado, y se dio con los carros”, detalla.

El mandatario señaló en el 2021 observaron un incremento en el delito de robo a transporte y que se registraron tres homicidios relacionados con los asaltos ese año; derivado de ello, refiere que se implementó un operativo en coordinación con la Federación en la ruta de Veracruz-Córdoba-Orizaba. Puebla-Ciudad de México para dar con los responsables.

Expone que, por eso, el delito comenzó descender pero que los delincuentes al verse “presionados” surgieron otros delitos y ahora atracan en la carretera federal Xalapa-Perote-Puebla.