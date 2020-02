Joven que murió en accidente de moto; habría sido reportada como desaparecida

VERACRUZ, Ver.- La joven que falleció en un accidente de moto durante la mañana de este sábado mientras circulaba por el bulevar Manuel Ávila Camacho en compañía de un chico, estaba desaparecida desde el pasado lunes 10 de febrero.

En entrevista, Erika “N”, madre de Diana “N” relató que la joven salió de su domicilio, durante la mañana de este lunes y abordo un taxi.

Aseguró que mantenía una buena relación con un joven de 21 años de edad por lo que al no saber de ella, decidió buscarla a través de las redes sociales, junto con algunos de sus amigos.

Sin embargo, después de las publicaciones recibió amenazas telefónicas exigiendo que bajara la información de las redes sociales porque de lo contrario no le devolverían a la chica.

Indicó que, durante la madrugada de este sábado, por medio de una llamada telefónica le avisaron que su hija ya se dirigía a su domicilio.

Me hablaron y me dijeron que no dijera nada, que quitara todo lo de Facebook y como hicimos casos, ella misma hablo con mi hermana y dijo que estaba bien y que ya iba para la casa y que no podía hablar

La señora volvió a recibir otra llamada sobre las 4:00 de la madrugada en donde le avisaron que su hija había fallecido en un accidente de moto en la zona del bulevar.

Me avisaron que había fallecido y fui al lugar, está muy raro todo porque ella estaba desaparecida y a mí me amenazaron, el hombre que iba con ella en la moto no lo conozco y lo quieren soltar, pero yo quiero que se investigue

La madre de la chica exigió que se realice una investigación en torno a los hechos para esclarecer si su hija fue secuestrada y quienes son los responsables.