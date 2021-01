Matanza de 12 apunta hacia autodefensas: autoridades

Las Choapas, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga las ejecuciones de 12 personas registradas la noche del domingo en el camino al poblado Cerro de Nanchital; entre los cadáveres se identificaron los de Teódulo "N" (Don Teódulo) e Isidro "N", líder de autodefensas de este municipio y agente municipal de dicha comunidad, respectivamente, de acuerdo con autoridades.

Además, aparentemente todos eran autodefensas y, según las primeras investigaciones, serían integrantes del grupo que lideraba Teódulo. Entre los fallecidos se encontraban dos de sus hijos.

Las autoridades presumen que, en lo que se considera la primera masacre del año en este municipio, las ejecuciones habrían sido cometidas por autodefensas que operan en los límites de Minatitlán, aunque no se descarta la posibilidad de que haya sido algún grupo delictivo, pues hallaron casquillos percutidos de alto poder.

También se tuvo el reporte de un desaparecido, al parecer menor de edad, identificado como Valentín, aparentemente secuestrado en el ejido El Mirador, pero ese hecho no ha sido confirmado oficialmente. El 07 de diciembre del año pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que se contaba con indicios de que pudieran existir autodefensas en el sur del Estado, sin dar mayores detalles. Mientras tanto, la SSP identifica a esos grupos como presuntos autodefensas.

Regresaban de una reunión

De acuerdo con versiones oficiales, las 12 víctimas al parecer regresaban de una reunión y fueron interceptados a mitad del camino Cerro de Nanchital-Nueva Tabasqueña por varios hombres armados y en camionetas, aproximadamente a las 8 de la noche del domingo 17 de enero.

}Tras ejecutarlos, los cuerpos fueron abandonados en ese lugar; todos estaban maniatados y con los ojos vendados. Entre los ejecutados hay jóvenes de 25 a 30 años y tenían el tiro de gracia, según lo informado. Lo anterior dio paso a una intensa movilización de las diversas corporaciones armadas, tanto estatales como federales, incluido el Ejército, que implementaron recorridos en los alrededores, sin lograr la captura de sospechosos.

Por su parte, agentes ministeriales e investigadores de Servicios Periciales se enfocaron en recabar pistas en el lugar de la masacre. La Fiscalía Regional dio fe de los hechos y ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados a una funeraria de este municipio.

Durante el desarrollo de las primeras investigaciones, las autoridades ministeriales han logrado la identificación de algunos cuerpos, entre ellos el de Teódulo y el de Isidro.

Primeras apariciones de autodefensas

Aunque quienes conocieron a don Teódulo "N" poco hablan de él, se dice que fue un ejidatario, que comenzó a organizar a sus más allegados, cansado de la inseguridad y de la violencia en sus comunidades de parte de grupos delictivos.

Aunque su organización no es del todo identificada o reconocida como autodefensas por las autoridades, lo cierto es que, según habitantes de esa región, es de las más organizadas, debido a su logística y comunicación, además de tener una red bien estructurada con ganaderos, agricultores y comerciantes no tan solo de Las Choapas, sino de la región, que han dispuesto de sus vehículos y adquirido armas para hacer frente a delincuentes que se dedican al robo de ganado, al secuestro y a la extorsión, entre otros crímenes de alto impacto.

Desde finales de 2019 comenzó a sonar entre los habitantes sobre la existencia de autodefensas en Las Choapas, pero fue hasta marzo de 2020 cuando hicieron su primera aparición pública, con integrantes incluso de Oaxaca.

Mientras tanto, en la región centro de la entidad, en Zongolica, durante febrero de 2014, surgió el autodenominado grupo "Zongoliqueños Unidos por la Paz y Seguridad Social", también identificado como autodefensas.

Autodefensas en el Estado

De acuerdo con declaraciones realizadas en julio de 2019 por David "N", presunto coordinador y comandante en el Estado de las llamadas autodefensas, con sede en el puerto de Veracruz y actualmente preso en Chiapas, por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano y posesión de cocaína, esos grupos tienen presencia en al menos cincuenta municipios de la entidad, entre los que resaltan Las Choapas, La Antigua, el puerto de Veracruz, Cosamaloapan, Minatitlán, Uxpanapa, Zongolica y, Xalapa e incluido Emiliano Zapata.

David "N", alias "El Bicho", quien estaba al frente del grupo del puerto de Veracruz, e Iván "N", uno de sus agremiados, fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social número 15, de Villa Comaltitlán, Chiapas, tras su captura por fuerzas armadas del estado y del gobierno federal, el pasado 6 de diciembre.

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que David "N" no era dirigente, ni integrante de autodefensas, tras sostener que sólo hay indicios de esas posibles organizaciones en el sur del estado.

El día de su captura, según informes oficiales, agredieron a elementos de la Policía Estatal en la entrada a Veracruz, donde presuntamente les fueron confiscadas armas de uso exclusivo del Ejército y droga en un vehículo.

Las Choapas, municipio violento

Las Choapas es un municipio ubicado en la región Olmeca, en el sur de la entidad, hacia el sur sureste del país y limita con los de Uxpanapa, Minatitlán, Moloacán y Agua Dulce, en Veracruz, además de que tiene límites con los de Huimanguillo, en Tabasco; Cintalapa y Tecpatán, en Chiapas, y Santa María Chimalapa, en Oaxaca.

De acuerdo con Luis "N", integrante de las autodefensas en Las Choapas, en ese municipio y sus alrededores la gente tiene miedo pues dijo que cada ocho días se ve gente encapuchada y con armas largas, que actúan con impunidad.

Durante una entrevista que le fue realizada tras las 12 ejecuciones de autodefensas, entre éstas la de su líder Teódulo "N", insistió en que la inseguridad es preocupante, pues a cada rato hay ejecuciones, sin que se tenga la presencia de la Policía Municipal, de la Estatal, de la Fuerza Civil, del Ejército, ni de la Guardia Nacional.

No se puede hacer justicia por propia mano: Gobernador

Tras el multihomicidio en Las Choapas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la comisión de otros delitos la solución a los problemas entre grupos.

Y es que afirmó que las primeras indagaciones por la ejecución de 12 personas en el ejido de Emiliano Zapata en el sur de la entidad, apuntan a que un mismo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona entre Las Choapas y el Uxpanapa se dividieron.

“Los abusos y amenazas entre unos y otros, provocó un enfrentamiento entre ellos y tuvo ese lamentable desenlace. Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la comisión de otros delitos la solución a los problemas entre grupos”, escribió en sus redes sociales.

El mandatario estatal dio a conocer que reforzarán la zona y no permitirán venganzas, “se hará justicia y colaboraremos con las instancias correspondientes tanto de procuración de la justicia como del poder judicial al que exhortaremos a una actuación pronta y expedita”. Remarcó que, al iniciar la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, lo primero que se planteó fue atender la problemática ante lo sucedido en el multihomicidio en el sur del estado.“No permitiremos que hechos tan lamentables como el sucedido en una comunidad de Las Choapas, queden impunes”, subrayó.

Diputados sostendrán reunión

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que será desde el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública como se analicen los hechos ocurridos en el municipio de Las Choapas y reiteró que no habrá impunidad.

“Yo creo que ese es un trabajo que tiene que analizar el Gobierno del Estado junto con la Secretaría de Seguridad”, dijo. Refirió que ayer mismo por la tarde, sostendrían una reunión entre diputados para analizar la situación tras el multihomicidio en el predio Emiliano Zapata del sur del estado.

“También es cierto que los números (de la inseguridad) han venido a la baja, pero estos actos no los vamos a permitir en el estado de Veracruz no va a haber impunidad, tiene que haber un buen trabajo por parte de la Secretaría de Seguridad, lo único que puedo decir es que estamos trabajando para que no ocurran este tipo de acciones y mucho más en el sur del estado de Veracruz”, añadió.

"Ya no son cuerpos embolsados": Guarneros Sosa

Orizaba, Ver.- "Es terrible, muy preocupante, que en la violencia la escalada sea cada vez mayor, pues ya no son cuerpos desmembrados y embolsados, sino que ahora hacen este tipo de crímenes", aseveró Jairo Guarneros Sosa, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil.

Por su parte, Román Vázquez González, líder de autodefensas en la sierra de Zongolica dijo que el gobierno acorrala a la sociedad con una delincuencia desbordada, con su incapacidad y con la omisión ante la inseguridad que impera en el país.

En entrevista, Guarneros Sosa, al referirse al asesinato de 12 personas en Las Choapas, presuntamente ligadas a un grupo de autodefensas, señaló que independientemente a lo que se hayan dedicado, que no queda muy claro, “hablan de que los anduvieron cazando y eso habla de que prácticamente, es lo preocupante, que puede haber zonas que ya están totalmente controladas por la delincuencia organizada, donde no existe ley, ni certidumbre de que no va a pasar nada”, dijo.

Eso, añadió, va contrario a lo que señala o asegura el Gobierno del Estado, que detienen a una o dos personas, pero por otro lado presentan masacres de hasta 12 personas, “eso es verdaderamente espeluznante”.

Pero hay otra preocupación mayor, añadió, ¿Cuál será la reacción del resto de las autodefensas?, si es que existían en ese lugar. “A mí me parece que ese es el mensaje que mandan a los que se han estado señalándose como autodefensas. Si esto va en serio vamos a ser testigos de una guerra impresionante en el estado”, previó.

Agregó que, si las hay en esa parte han de estar sacando la lección y tienen dos opciones, “o se van de ahí o refuerzan su capacidad de armas y se enfrentan a estos grupos. Esto es lo que vamos a ver y en otras partes del estado donde se ha estado señalando que supuestamente existen autodefensas, si realmente los hay tienen que sacar la lección, porque no basta con declararse, y hoy más que nunca estar más aletas porque puede que también a ellos les pueda pasar exactamente lo mismo”.

Destacó que es necesario y urgente que el gobierno dé respuestas, que haga una investigación real y haya incluso, detenidos; pues no puede ser que los grupos armados con tanta impunidad se muevan grupos armados en el estado sin que nadie sea molestado.

“Las balas se escuchan y ahí no fue una, ahí me imagino deben haber sido bastantes balas las que se dispararon en ese lugar y que no haya sido escuchado, a mí me parece poco creíble, que nadie haya alertado a la autoridad me parece mucho menos creíble todavía, nos deben muchas explicaciones”, aseveró.

Dijo que la sociedad no quiere que se dé esto donde se ha hablado de autodefensas por este rumbo, “y le corresponde al gobierno que no sea así”, enfatizó.

Autodefensas surgen en respuesta a la imparable delincuencia e intereses políticos

Román Vázquez, líder de autodefensas de la sierra de Zongolica: dijo que, aunque para algunos estos grupos son una burla y para otros, una locura, cuando les toca sufrir, corren buscando su ayuda. Recordó que el surgimiento de este movimiento tiene una causa, luchar por la tranquilidad y desarrollo en las comunidades.

“Que no nos digan que defender nuestro patrimonio y a nuestra familia es un delito o que nos volveros delincuentes”, aseveró.

Tras afirmar que desconoce cómo trabajan los grupos de autodefensas de la zona sur de la entidad, apuntó que en la zona Centro el surgimiento de las autodefensas se dio avalando la legítima defensa. “Esta no es agredir sino defendernos, eso es lo que el gobierno no entiende o se hace tonto”, apuntó.

Destacó que el gobierno argumenta que ese movimiento es ilegal y cuestionó; “¿Por qué no nos legalizan como la mariguana, los grupos que luchan por sobrevivir y defienden a la sociedad no podemos ser legalizados?”.

Aseveró que al gobierno no le convienen las autodefensas y por eso los exterminan, pero eso fortalece al movimiento, “cae uno, pero surgen otros”, insistió. El miedo, agregó se volvió parte de ellos, es el que los nueve y orienta.

“Yo tengo fe en un ser supremo y el día que me toque a mí, me voy a ir feliz por los años que me dio la vida, porque me dio padres, hijos, porque me trató hermosamente aun con las cachetadas que me dio en el camino, pero son para aprender y platicar lo que vivimos. La muerte no me espanta, es parte de, sólo nos morimos una sola vez”, afirmó.

Expresó que para el gobierno son un cáncer, pero ante la ley tienen derecho a defenderse y lo van a hacer con la autorización del gobierno o sin ella.

Recordó que el gobierno es obediente de la Carta Magna. “Nuestra vida y movimientos no los rige un presidente de la República, ni un gobernado; los rige una ley a la cuál ellos están obligados a obedecer”, aseveró.

Finalmente, dijo que, si el gobierno va contra ellos, se defenderán. “A la mejor no tenemos el poder armado”, sin embargo, hay movimientos sociales y pueden pedir incluso el apoyo de organismos internacionales, concluyó.

