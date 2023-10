Veracruz vive épocas sangrientas, acusa Movimiento Ciudadano tras muerte de Wilman Monje

Wilman Monje Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora fue asesinado de al menos nueve disparos al encontrarse en inmediaciones del Colegio México, localizado en la ciudad de Gutiérrez Zamora, al norte de la entidad; minutos antes el exfuncionario dejó a su hijo en el plantel educativo; la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), inició una carpeta de investigación, mientras tanto la SSP activó el “Código Rojo, en busca de los asesinos.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana del miércoles, cuándo fue interceptado por personas armadas, quienes lo ubicaron y le dispararon en varias ocasiones; luego escaparon con rumbo desconocido.

¿Qué dijo Movimiento Ciudadano?

El exedil fue abanderado de Movimiento Ciudadano y en las próximas horas daría a conocer que aspiraba a un cargo político. Luego de este asesinato el dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, en su cuenta personal de la red social X escribió: "Otro día de luto e indignación por el cobarde y brutal asesinato contra un hombre valiente, nuestro buen amigo Wilman Monje, ex alcalde de Gutierrez Zamora. Le exigimos al Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado que ocurra como siempre, que quedan en el abandono las carpetas de investigación y nunca se encuentra a los culpables. Este arrebato, este crimen artero no debe quedar impune; ya nos han quedado mal antes, Veracruz sigue viviendo épocas sangrientas, demuestren que si pueden velar por nuestra seguridad, si no, renuncien.", concluye el texto.

La agresión contra el exfuncionario fue entre las calles Manuel Ávila Camacho y Arista, muy cerca del Palacio Municipal de Gutiérrez Zamora.

Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP), dijo que por el homicidio de Wilman Monge, activaron el Código Rojo en la zona y que la Fiscalía General del Estado (FGE), ya realiza las investigaciones.

De esta muerte fueron testigos padres de familia que se encontraban cerca, pues había dejado a uno de sus hijos en el Colegio México.

Monje Morales en la zona lo conocían por los trabajos que realizaba para la comunidad y también por la postura que mostró contra la delincuencia cuándo fue alcalde. Se menciona que antes de ser asesinado fue blanco de extorsión. Hasta el momento se desconocen las causas reales que orillaron a los hombres armados para matarlo.

¿Quién era Wilman Monje?

El político veracruzano fue Presidente Municipal por Movimiento Ciudadano en Gutiérrez Zamora en el período 2018-2021; durante ese tiempo fue asesinado Alberto Cancino, su secretario particular, cuando se encontraba en el interior de su vivienda.

Él era propietario de una empresa llamada “Grupo Wilmo” que se localiza en Gutiérrez Zamora y dedicada a la venta de terrenos y viviendas.

¿Qué políticos han sido asesinados en Gutiérrez Zamora?

La agresión y muerte en contra de Wilman es una de varias que han ocurrido en esa ciudad en los últimos 5 años.

De acuerdo con publicaciones periodísticas, también fue asesinado Alberto René Cancino, exsecretario particular del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora; también era aspirante a la alcaldía en las elecciones de 2021; otro exdirigente municipal que fue asesinado es Javier Riaño Santés, abanderado por el Partido Verde.

Otro excandidato al gobierno municipal de esa ciudad fue Saúl Zapata Vargas y José Ramón Pérez Cano, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, quien también fue aspirante a la alcaldía de esa ciudad que se localiza al norte de la entidad.