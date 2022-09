Mara Lezama rinde protesta como la primera gobernadora de Quintana Roo

Con el compromiso de encabezar un gobierno honesto, no tolerar actos de corrupción, negocios al amparo del poder, actos de prepotencia contra el pueblo, desorden y apatía, Mara Elena Lezama Espinosa rindió protesta este domingo ante el Congreso del Estado como gobernadora constitucional de Quintana Roo.

La primera mujer gobernadora de Quintana Roo se comprometió erradicar el cáncer social de la corrupción y que cada acción de su gobierno se va a regir por la legalidad, "nada por encima de la ley".

Ante los diputados de la XVll legislatura, invitados especiales y el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández como representante presidencial, alertó a sus funcionarios y colaboradores que no se permitirán abusos con el poder y presupuesto.

"El que avisa, no traiciona -enfatizó- no voy a tolerar la apatía y el desorden".

A pesar de las dificultades nos espera un gobierno próspero, con funcionarios de territorio, no de escritorio, refirió.

La gobernadora de Quintana Roo se comprometió a cumplir con el mandato del pueblo, sus compromisos de campaña y los preceptos de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar.

"Sabemos que el reto es grande, me comprometo a cumplir con este mandato que depositaron en las urnas y estar a la altura de las expectativas que me han depositado, amor con amor se paga", destacó desde la tribuna del Congreso de Quintana Roo.

Al término de la toma de protesta la gobernadora Mara Lezama se trasladó a la explanada de La Bandera frente al palacio de gobierno de Chetumal donde dirigirá un mensaje a todos los quintanarroenses.

Mara Lezama releva así al exgobernador Carlos Joaquín González y su mandato constitucional será de 5 años del 2022 al 2027 por ajustes en el calendario electoral.

Apenas este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo tanto con el gobernador saliente como con la nueva gobernadora, y destacó que la transición en el gobierno de Quintana Roo se de sin conflictos postelectorales.