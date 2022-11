"Cada día duele más": Adrián LeBarón a tres años de la masacre que marcó a su familia

GALEANA.- "Te abrazo en la memoria, hasta que pueda abrazarte en el paraíso", dice un cuadro que instalaron en una de las paredes, junto a una cruz que contiene los nombres de Rhonita y sus hijos y la fecha en que abandonaron este mundo, así como fotografías de ellos sonriendo, los cuales se han convertido en uno de los recuerdos de la vida de su hija y el motivo por seguir luchando para conseguir la paz en México.

"En esto nos han convertido, nos condenaron a ver sus fotos, a vivir con este dolor. Yo camino solo con mi dolor y me duele saber que a nadie le importa mi dolor, que a las autoridades no les importa la impunidad y la injusticia, por eso quiero invitar a todas y todos los mexicanos que, aunque nos duela, nos demos cuenta de esta desgracia que vivimos día con día miles de padres y madres, miles de hijos e hijas y que nos unamos para exigir justicia", fue el mensaje que emitió Adrián LeBarón al conmemorar el tercer año de la llamada masacre LeBarón, donde madres y niños murieron en manos de pistoleros del Cartel de Juárez, en los límites de Chihuahua y Sonora.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A tres años de la masacre donde le arrebataron la vida de 9 víctimas, 3 madres de familia y 6 menores de edad, Adrián LeBarón, padre de una de las víctimas adultas y abuelo de tres pequeños asesinados, lamentó la indolencia de las autoridades mexicanas, así como la impunidad y la injusticia que sufre el pueblo mexicano.

"Cada día duele más", comentó y señaló que la tragedia que vive su familia día con día, al revivir el momento en que les arrebataron a su hija y sus tres nietos, es un reflejo de la violencia que viven cientos de miles de mexicanos.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La casa de Shalom Tuckers, madre de Rhonita, es un santuario, en el que fotos familiares y juguetes de los tres pequeños masacrados permanecen intactos en la habitación donde pasaron sus primeros días de vida y crecieron hasta que la violencia se atravesó en sus caminos.

"No me quejo de que no haya ninguna sentencia todavía, me quejo de que a tres años ni siquiera ha habido una audiencia intermedia de los 31 vinculados y que tienen prisión preventiva", comentó Adrián LeBarón al recibir a El Heraldo de Chihuahua.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"Pienso en Mackenzie, la niña de 8 años en ese entonces que caminó 14 kilómetros para avisar que habían calcinado a su mamá, si algún día ella querrá tener hijos, si querrá casarse, pues el trauma fue muy fuerte y no ha recibido atención psicológica por parte de las autoridades" mencionó.

Todo el día del viernes dedicaron a los preparativos de la ceremonia a la que invitaron en el Panteón Municipal, en donde Shalom Tuckers declararía este 4 de noviembre como día de luto nacional, por todas y todos los hijos arrebatados por la violencia, por todos los padres y las madres que han sido asesinados por el crimen organizado.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Por la tarde, Adrián LeBarón y decenas de asistentes, realizaron un ritual de conmemoración donde quemarán cartas de amor a sus seres amados y arrebatados:

"Les escribimos unas cartas para decirles que no los olvidamos, y las quemaremos para que con el humo se vayan esas palabras hasta donde están ellos: que ese mismo humo que los ahogó y que se los llevó cuando fueron calcinados, les lleven nuestro mensaje: no los olvidamos y no dejaremos de luchar para obtener justicia", expresó el adolorido padre y abuelo.