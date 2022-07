Migrantes irrumpen en oficinas del INM en Tapachula

Migrantes que llevan días esperando ser atendidos en las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) irrumpieron de nueva cuenta en las oficinas de la institución, ante la falta de atención de la autoridad migratoria.

Con gritos de “queremos permisos”, fue como los migrantes se plantaron frente a las oficinas de regularización migratoria, ubicadas al sur de la ciudad para que los atendieran, sin embargo, fueron ignorados.

Los inconformes mencionaron que tiene dos días que las autoridades federales de migración no pasan a una persona, ya que no tienen sistema y eso no les permiten atender a las personas en movilidad humana.

Señalaron que el desorden lo provocan los propias autoridades del INM, pues nadie los ordena, nadie les dice como van a pasar, lo cual, provocó la molestia de los migrantes.

Julio Cesar Escobar, venezolano, mencionó que es necesario que migración busque mecanismos para atender a los migrantes que llegan en busca de un permiso para continuar su camino.

Aseguró que es el INM quien genera la aglomeración de los migrantes, ya que solo en estos dos días que no ha atendido han llegado más de mil personas.









“La aglomeración de las personas es una bomba de tiempo, ya que si las autoridades no atienden rápido para finales de julio serán miles de personas las que están en esta ciudad buscando un permiso”, expresó.

Destacó que todos los días ingresan de la frontera de Guatemala con México un promedio de 400 a 500 migrantes diario, en su mayoría de origen venezolano

Rosmery Hernández, cubana, pidió que alguien los ayude para poder avanzar, ya que las condiciones en que se encuentran son inhumanas, principalmente para las niñas y niños que se encuentran a las afueras de las oficinas de migración.

“El problema de migración es que solo se limita a decir que esperemos, que nos van atender, que no nos desesperemos, que el procesos tarda, pero llevamos ocho días acá y no sabemos cuando pasaremos”, abundó.





Indicó que hasta el momento habían estado tranquilos, sin embargo, hoy se desesperaron porque nadie les dice si los van a atender, ya pasaban las horas y no abrieron las puertas de migración.

Comentó que alguien tiene que intervenir para evitar una confrontación, como las que se han protagonizado anteriormente y que han dejado personas lesionadas.









“Ya hemos visto por las noticias y videos que nos mandan amigos que ya pasaron por este oficinas los grandes problemas que se han hecho por la falta de atención de migración, ya que tanto y tanto desespera la falta de atención”, manifestó.

Puntualizó que los más de dos mil migrantes que están en las oficinas de regularización del INM únicamente quieren un pase de salida que les permita cruzar el país y llegar a la frontera norte con los Estados Unidos.





