Esposa del Bronco actuaría legalmente contra gobierno de NL por descuidar su salud

Adalina Dávalos, esposa del ex gobernador Jaime Rodríguez calderón, podría proceder legalmente en contra del gobierno de Samuel García por negligencia y obstrucción a la atención médica a tiempo, luego de saber que El Bronco podría tener cáncer.

Lo anterior, tras de que se le encontraron a Rodríguez Calderón, dos tumores en el colon, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Universitario en donde se encuentra internado desde hace días.

Dávalos visitó a su marido en el hospital y señaló que se encuentra mal de salud, mareado y con dolores abdominales, y que será el próximo viernes cuando podrían darle los resultados de los tumores encontrados, además de que existe la posibilidad de que sean cancerígenos.

Fue entonces cuando lanzó la advertencia de ir legalmente contra el gobierno sucesor de su esposo.

"Si y se lo dije hoy a Jaime, independientemente de lo que su defensa haga, yo voy a hacer todo lo que esté como familia haciendo legalmente contra quienes son responsables hoy de que Jaime pueda estar en riesgo. Contra todos los que han actuado mal, lo voy a hacer, hay muchos responsables".

A su vez, Gabriel García, del equipo defensor del ex gobernador rechazó que se haya inventado lo de los tumores y que sea parte de una estrategia para mantener a Rodríguez calderón en el hospital.

“Si esto fuera una estrategia de la defensa lo hubiéramos hecho hace mucho, o sea, no hubiéramos partido que el ingeniero estuviera tanto tiempo limando su salud, en prejuicio del deterioro que hoy presenta, o sea, esto pudo haber sido atendido hace tiempo si se le hubieran practicado los estudios que sus médicos señalaron que debían de hacerse”, agregó.

La ex presidenta del DIF criticó que la Secretaria de Salud estatal hable con palabras hirientes, y sostuvo que hay una venganza de Samuel García, que además le niega el derecho a la salud.

Dijo que le da impotencia la situación, la que es difícil hablar con sus hijos, y alzó la voz contra Alma Rosa Marroquín, secretaria de salud estatal, de quien dijo, habló en forma hiriente sobre la salud del ex gobernador, de que no era nada grave. “No se puso en el lugar de mujer y de esposa, hoy celebra como secretaria de salud y con su familia, no se pone en el lugar de muchas mujeres como yo , no se acordó del juramento como médico”, clamó Dávalos.

Luego reprochó el dictamen médico que le dieron en el hospital Metropolitano donde lo llevaron las autoridades penitenciarias la primera ocasión hace semanas, y en donde, aclaró, le encontraron un apéndice, cuando en realidad no lo tiene, en cambio, no vieron esos temores que hoy ponen en riesgo su vida.

“No entiendo cómo pueden decir que si se meten con una mujer, se meten con todas y con el gobierno”.