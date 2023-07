FGR justifica investigación contra anestesiólogo por uso de fentanilo: "No cuenta con el permiso"

Luego de que este viernes médicos de Hermosillo, Sonora, se manifestaron en contra de la investigación que enfrenta el anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro, por la presunta posesión ilegal de fentanilo y otras sustancias, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó su actuar.

En una tarjeta informativa, la institución justificó que la detención del profesional se debió a que no cuenta con los permisos proporcionados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para portar las ampolletas de fentanilo.

Tampoco contó con la documentación oficial para el manejo de efedrina, morfina y Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC), sustancias que también fueron localizadas en su domicilio ubicado en Los Cabos, Baja California Sur.

“Gustavo ‘A’, no cuenta con el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que requieren los recetarios especiales con código de barras para medicamentos controlados de la Ley General de Salud, situación que fue corroborada por la FGR, con auxilio técnico de dicha Comisión, la que determinó que el imputado había realizado el trámite para emitir recetas de este tipo de medicamentos, y la autoridad sanitaria lo declaró como improcedente por no reunir los requisitos establecidos en las Reglas Generales respectivas”, amplió la institución.

La FGR señaló que el especialista intentó aclarar la posesión de las sustancias mostrando su cédula profesional como cirujano y anestesiólogo.

Sin embargo al contactar al hospital donde dijo trabajar, éste dio una “respuesta negativa”, aseguró la Fiscalía.

El cumulo de aparentes irregularidades llevó a la FGR a la detención del especialista, y a la solicitud de una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de La Paz, la cual se programó para próximo 8 de agosto.

El martes, Gustavo Aguirre Castro denunció haber sido desalojado de su hogar junto a su familia por supuestamente utilizar fentanilo de manera ilegal, situación que dijo ilegal, pues aseguró contar con todos los permisos.

“Me clausuraron por haber comprado legalmente un medicamento controlado, sabiendo que mi compra era de forma legal con todos los permisos ante la autoridad, considero que todo es una injusticia y tiene que acabar de inmediato”, afirmó.

Hoy, parte médicos integrantes del Colegio de Anestesiólogos de Sonora demandaron a las autoridades dejar de criminalizar al gremio, por lo que se manifestaron frente al Palacio de Gobierno

El doctor Manuel Martínez, agremiado del Colegio, compañero del Aguirre Castro en la residencia, demandó un proceso justo para su colega y que se respeten sus garantías individuales, así como sus derechos humanos.

“Que no criminalicen nuestro actuar como médicos, no somos criminales, no somos narcotraficantes”, declaró en rueda de prensa.

Con información de Adriana Márquez | El Sudcaliforniano y de Guillermo Frescas | El Sol de Hermosillo