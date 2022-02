Mega marcha UDLAP: estudiantes exigen liberar el campus; Cuernavaca y Veracruz se unen a las protestas

Alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizaron una mega marcha con el objetivo de exigir la liberación del campus y el regreso a las clases presenciales, donde estados como Cuernavaca y Veracruz también se unieron a las protestas.

En Puebla los universitarios exigen que el campus sea devuelto al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa y a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos.

#Fotos 📸 | Alumnos de la UDLAP en Puebla convocaron a una marcha estudiantil para este viernes 4 de febrero con el objetivo de exigir la liberación del campus y el regreso a las clases presenciales.



📸: José Luis Bravo/ El Sol de Puebla pic.twitter.com/qgF7cxdtVX — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 4, 2022

Los alumnos y profesores pidieron que una autoridad federal sirva como mediadora en el conflicto al asegurar que la autoridad local no ha intervenido como debiera por estar inmiscuida en el mismo.

Por su parte, en Cuernavaca los alumnos exigieron al gobierno de Miguel Barbosa que libere el predio en el que se encuentra el Campus, pues desde junio han tenido que limitarse a tomar clases a distancia.

Monserat, una de las manifestantes, dijo que son alrededor de 100 los estudiantes de Morelos que acuden a dicho plantel a realizar sus estudios de nivel superior, y que pese a pagar sus cuotas al 100 por ciento, están tomando clases desde su casa.

Estudiantes protestando en Cuernavaca,. Foto: Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Por por otro lado, en Veracruz los universitarios también pidieron la liberación de la universidad pues un 30% del alumnado que está en dicha institución escolar es veracruzano.

Juan Alonso Martínez, estudiante de segundo semestre de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la UDLAP, señaló que su único deseo es tener el campus de regreso.

"Se supone que hubo un proceso legal en el que según el patronato anterior se llevó el dinero de las fundaciones, como estudiantes no nos consta, pero a mi no me interesa lo que sucedió con los patronatos, lo que quiero es que las personas a las que impuso el gobierno de Puebla, se vayan de mi universidad y le entreguen el campus a la doctora Cecilia Anaya que es nuestra rectora”.

Alumnos protestando en Veracruz. Foto: David Bello | Diario de Xalapa





¿Cuál es conflicto de la UDLAP?

Fue en marzo del 2021 cuando un Juez de Control Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México giró órdenes de aprehensión en contra de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins por su supuesta participación en el lavado de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins, misma a la que pertenece la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En aquel entonces el propio gobernador de Puebla indicó que los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins se fueron de Puebla con la colusión de varios “hombres del poder”.

Día del operativo en el que se tomó control del campus. Foto: Erik Guzmán | El Sol de Puebla

Incluso Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, indicó que los terrenos donde se encuentran edificados el Colegio Americano, la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y los Clubes Alpha, podrían ser retirados en cualquier momento.

La mañana del 29 de junio del 2021 bajo una orden judicial se tomó el control del campus en medio de un fuerte dispositivo policiaco.

Justo en esas fechas, se tenía previsto el regreso a clases presenciales, lo que causó molestia entre la comunidad educativa, pues existía incertidumbre acerca de lo que pasaría con su educación, misma que desde entonces tuvo que ser retomada a distancia.

Con información de El Sol de Puebla, El Sol de Cuernavaca y Diario de Xalapa