Obispos de Guerrero negociaron tregua con cabecillas del narco

CHILPANCINGO. El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, reveló ayer que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con líderes de grupos de la delincuencia organizada para buscar una tregua para pacificar el estado, sin embargo no hubo resultados.

“Los obispos de Guerrero empezamos a buscar diálogos con jefes que pueden darnos la paz, pero —todavía les dije en misa— se mueven intereses en el corazón y en la cabecita de cada uno y no se logró”, señaló el líder católico de la capital del estado luego de la misa por la celebración del Miércoles de Ceniza.

El estado atraviesa una ola de violencia que paralizó desde mediados de enero el transporte público en sus cuatro ciudades principales: Acapulco, Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo y Chilpancingo, además de que se han registrado enfrentamientos y masacres en municipios de la Sierra y Tierra Caliente.

Explicó que los obispos de las cuatro diócesis de Guerrero: Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa buscaron por separado a los líderes de la delincuencia organizada para establecer el diálogo y lograr la tregua, pero las condiciones “no fueron del agrado de alguno”.

“Ellos tuvieron la condición de que este es mi territorio —y mi territorio— pero no coincidieron en eso exactamente. Entonces, pues ahí está pendiente”, dijo González Hernández.

Aclaró que los grupos criminales “ambicionan el dinero. Ambicionan el poder. Ambicionan territorios. Ambicionan, pues los cobros (extorsiones)”.

Entrevista con el obispo José de Jesús González Hernández / Archivo: OEM

El obispo señaló que pese al fracaso en la negociación con los líderes criminales seguirá buscando dialogar para alcanzar un acuerdo de paz en el estado y en el país, pues es algo que hasta al mismo Papa le interesa.

“No nos detendremos en seguir buscando los espacios de diálogos… No podemos cruzarnos de brazos. Esto, verdad, ha sido también porque el mismo Papa nos ha pedido eso, que no seamos indiferentes”, dijo.

José de Jesús González expresó también su temor de que la violencia aumente con el inicio de las campañas electorales. Guerrero suma ya dos aspirantes a cargos de elección popular asesinados en el presente proceso, de acuerdo con datos recopilados por Organización Editorial Mexicana (OEM).

“Los obispos tenemos ese temor de que se recrudezca y vaya a haber hasta un conflicto social o vaya a haber más muertos. No queremos más muertos… Sí tenemos ese temor de que se recrudezca con las elecciones”, señaló.

Reclamó que el gobierno tiene la solución al problema de la violencia en el estado, pero ha dejado actuar a la delincuencia, por lo que pidió a las autoridades que no se corrompan.

“Nosotros creemos que el gobierno tiene la solución y nosotros quisiéramos, igualmente, que no se corrompa y que puedan ellos guiar, pues ellos tienen el poder, tienen los recursos, tienen los medios, ellos pudieran mediar, pero parece que los han dejado o nos han dejado”, comentó el líder católico.

El pasado lunes El Sol de México publicó el reclamo del prelado, quien acusó que pese al despliegue de fuerzas federales en el estado la violencia no cesa. En enero de este año más de 15 mil elementos federales —del Ejército, Marina y Guardia Nacional— llegaron a Guerrero para atender la creciente violencia.

Sin embargo, las cifras de homicidios dolosos apenas fueron dos menos que en enero de 2023 y continúan los asesinatos y extorsiones contra transportistas, razón por la que suspendieron el servicio en cuatro ciudades.

“De qué sirve que manden más soldados o guardias nacionales si solo patrullan un día o dos y luego se van. Los criminales regresan y es un cuento de nunca acabar. Deberían estar más tiempo así por lo menos dan un respiro a las comunidades, un poco de paz... Hay muchos delincuentes, hay mucho personal de seguridad y no se agarra a ninguno o los dejan ir o no tienen permiso de seguirles, ahí está una causa; ya ve que el Presidente les dijo que abrazos y no balazos, pues los dejan ir; nos cuestionamos la actitud del gobierno”, declaró el líder católico a este diario.