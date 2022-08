Padre de Yolanda Martínez pide que FGR también atraiga atraiga el caso de su hija

Luego de que la Fiscalía General de la República anunció que atrae el caso de Debanhi Escobar, Gerardo Martinez padre de Yolanda Martínez Cadena quiere que también atraiga el caso de la muerte de su hija.

"Solicité que el caso lo llevara la Fiscalía General de la República, así lo van a pedir los abogados por medio de un escrito, porque no me voy a quedar con el peritaje que tiene dentro de aquí de la Fiscalía de Nuevo León, dicen que no hay pruebas de forzamiento, que la haya obligado un tercero, pero por eso estoy pidiendo que el caso lo tome la Fiscalía General de la República", comentó.

Te puede interesar: Samuel García acusa a Fiscalía de NL de no compartir carpeta sobre caso Yolanda

Los abogados que asesoran a Martínez elaborarán la solicitud para entregarla entre este jueves o viernes a la Fiscalía General de la República, presuntamente con apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Gerardo Martínez acusa lentitud de la Fiscalía estatal en la investigación de la muerte de su hija

Tras una reunión en la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Gerardo Martínez señalo que las autoridades le explicaron que no se detectaron huellas dactilares, pruebas de saliva o la letra de Yolanda en el vaso hallado junto a su cuerpo, y que constituían una de las pruebas que fortalecía la hipótesis de un posible suicidio.

Tampoco se encontraron pruebas de agresión que señalen que fue forzada a ingerir los químicos, por lo que no se ha concluido el motivo por el que se envenenó, pero, insiste, hay lentitud en ello.

Tras un mes de desaparecida cuando salió a buscar trabajo, el 8 de mayo se localizó el cuerpo de la joven en un terreno baldío del Municipio de Juárez.

El 11 de mayo, la Fiscalía fortaleció la hipótesis de un suicidio al mostrar varios elementos hallados junto al cadáver de Yolanda Martínez, como fue veneno en un par de recipientes entre otras evidencias.

Había un vaso de unicel con distintos mensajes y un número telefónico escritos en la parte exterior.

"No hay huellas dactilares o que fue algo de saliva, todo eso no se encontró en el vaso, pero en el número sí debe haber algo de información, las últimas llamadas y esto, es importante si apareció en el celular", dice Martínez.

Sociedad Papá de Yolanda Martínez exige saber la verdad sobre su muerte

Asimismo, cree que fue feminicidio y que le sembraron esas evidencias, pues para la autoridad es más fácil decir que se envenenó.

La mañana de este jueves en la Ciudad de México se informó que el caso de la muerte de Debanhi Escobar será atraído por la Fiscalía General de la República.