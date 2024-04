Jubilados del IMSS exigen el dinero de sus Afores, en Boca del Río [Video]

Boca del Río, Ver.- Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río y de Tuxtepec, Oaxaca realizaron está mañana una protesta pacífica para exigir al gobierno federal la devolución de sus ahorros depositados en sus afores que desde el 2015 no les han querido entregar.

Los trabajadores en retiro se manifestaron a las afueras de las instalaciones de Afore XXI Banorte, ubicada en el municipio de Boca del Río, ya que el 80 % de los jubilados tienen sus ahorros en esta institución.

Te puede interesar: Padres de familia levantan bloqueo en la avenida Gustavo Díaz Ordaz de Xalapa

Los manifestantes temen que ante la inminente aprobación de la reforma al sistema de pensiones sus ahorros sean tocados, luego de recordar que la iniciativa pretende transferir los ahorros para el retiro y vivienda no reclamados por los trabajadores para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Local Animalistas denuncian maltrato animal en la Feria de Banderilla 2024

Los inconformes llegaron cerca de las ocho de la mañana a las instalaciones de la plaza comercial en donde se encuentra las instalaciones de Afore XXI. Apoyados con pancartas mostraron su inconformidad y llamaban a las autoridades a no "robar" el dinero que dispusieron para vivir su vejez digna.

Al respecto, Alejandro Ramírez, coordinador de Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social de la región, se dijeron preocupados porque no confían en la palabra de los diputados, ya que han mostrado comparsa con el presidente de la república.

Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río y de Tuxtepec, Oaxaca realizaron está mañana una protesta pacífica para exigir al gobierno federal la devolución de sus ahorros depositados en sus afores 📣💸



📹 Danytza Flores pic.twitter.com/JaWytMrNvO — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) April 22, 2024

“La problemática es que hay ahorros desde el 2015 que no nos han entregado y ahorita en el marco del día hoy, la cámara de Diputados seguramente va a aprobar una ley en donde se van a expropiar ahorros de los trabajadores de México de aquellos que ya cumplieron 65 años o más y que no fueron reclamados, no estamos en ese supuesto, pero queremos que nos regresen los ahorros a los trabajadores del seguro social”.

Acusa que en el caso de los jubilados del IMSS, solo los traen dando vuelta desde el 2015 y aunque han buscado reunirse con el director del Seguro Social este se ha negado.

Los manifestantes temen que ante la inminente aprobación de la reforma al sistema de pensiones sus ahorros sean tocados | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

¿Cuántos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social son afectados por dicha situación?

En esta condición, se encuentran alrededor de tres mil trabajadores en retiro afectados a nivel estatal y más de 120 mil a nivel nacional, que en promedio les deben alrededor de 300 mil pesos a cada jubilado.

Acusa que en el caso de los jubilados del IMSS, solo los traen dando vuelta desde el 2015 | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En este sentido, hicieron un llamado a la secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde Lujan para que busque una mesa de trabajo con el director del IMSS y puedan concretar este asunto que los tiene en la incertidumbre.

“También hago al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a que escuche a este grupo del sector salud que tanto contribuyó para la seguridad social y que se solucione este reclamo”, demandó.