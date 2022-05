Para nosotras no hay nada que celebrar: Ceci Flores de Madres Buscadoras en Sonora

El día de las madres es un momento especial para todos los mexicanos, pues se trata de celebrar a quien nos dio la vida, sin embargo para una mamá cuyos hijos están desaparecidos, esta fecha se padece, resulta en una hilera de recuerdos dolorosos.

México vive una de sus peores crisis respecto a la desaparición forzada, pues en noviembre del 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) registró que el país llevaba 95 mil 121 personas no encontradas y alrededor de 52 mil cuerpos no identificados de fallecidos.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, se ha dedicado a buscar el paradero de sus hijos desaparecidos por todo el territorio desde el 2019.

Te puede interesar: Creo que encontré a mi hijo, reconozco su dentadura y cráneo: madre buscadora en Sonora

En este Día de las Madres, Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras, comentó en sus redes sociales “No hay nada que festejar porque nosotras vivimos muertas en vida desde que los perdimos y por más que lucho día a día por traer esa paz a casa no puedo lograrlo. Aunque sea un puñado de huesos, pero los queremos encontrar”.

Ceci junto a otras madres que han sufrido la desaparición de sus hijos, ha buscado con picos y palas en los lugares más recónditos de Sonora, en la travesía han encontrado varias fosas comunes, osamentas, restos mutilados y cuerpos en estado de descomposición.

Cabe destacar que las madres buscadoras han sido alertadas varias veces por llamadas anónimas, acerca de la posible ubicación de fosas o cadáveres.

A pesar de no haber podido encontrar a su hijo, en este día de las madres Ceci publicó en Facebook “Los buscaré hasta encontrarlos mis corazones, estoy en búsqueda de Marco y alex y para mi no hay feliz día de las madres, no hay nada que festejar porque me han dejado con mis brazos vacíos, muerta en vida desde que se llevaron a mis hijos y mi mayor regalo sería verlos vivos en mi casa”.

Asimismo se refirió a que si hay personas que saben dónde están sus hijos, que la llamaran al 6623415616 y que todo se mantendrá en anonimato, esto con el fin de dar paz a la familia. Agregó que no busca culpables ni justicia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En su cuenta de Twitter Ceci dijo “tengo un llanto lento y amargo que no puedo evitarlo. Yo no tengo nada que celebrar este 10 de mayo sin mis hijos. Perdón por esto para quienes sí pueden festejar y no tienen culpa de mi tristeza. Las quiero a todas”.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo