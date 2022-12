Propaganda de las corcholatas de Morena crece en los estados

CULIACÁN. Panistas en varios estados de la República denuncian y reclaman la aparición de pintas, anuncios espectaculares, mantas y mítines de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para la elección de 2024.

"Legalmente, esto no debería de estar pasando, pero así son los morenistas, no respetan la ley, los funcionarios que dan publicidad a su imagen candidatizándose, se están aprovechando de sus puestos y de los recursos de los mexicanos y eso no se vale", indicó Roxana Rubio, presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa Organización Editorial Mexicana documentó la aparición de anuncios espectaculares y pintas en bardas en varios estados de la República, principalmente de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

En Querétaro, el PAN interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña tras la aparición de espectaculares que aluden a Sheinbaum.

La presidenta del partido en el estado, Leonor Mejía, solicitó que se suspendan de manera inmediata estos espectaculares que aparecieron apenas el 20 de diciembre en la zona metropolitana de la capital queretana.

“La promoción reiterada de la imagen de la figura de Claudia Sheinbaum resulta a todas luces un fraude a la ley con fines eminentemente electorales”, recalcó.

Al respecto, Armando Sinecio, vocero en Querétaro de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló el martes que estos espectaculares son contratados por ciudadanos, por lo que desconoció quién los instaló.

“Son expresiones ciudadanas las que están haciendo y cómo no nos reportan quienes lo donan, no tenemos el registro de quienes lo ponen”, aseveró.

En Baja California, un empresario tijuanense, de quien no se reveló su nombre, pagó 200 mil pesos para promocionar la imagen de Sheinbaum en un evento para el que se contrató un salón de fiestas, dijo Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de Que Siga la Democracia.

Marcelo Ebrard también tiene eventos de apoyo en los estados. En Durango, el movimiento Avanzada Nacional, que concentra a 2.6 millones de jóvenes universitarios en todo el país, inició con las asambleas para abrir "espacios para el secretario de Relaciones Exteriores".

Bajo el lema “Que siga López”, se conforman las estructuras partidistas que dan apoyo a Adán Augusto López en las entidades federativas.

En Morelos, el diputado federal y estratega del secretario de Gobernación, Cuauhtémoc Ochoa, nombró a Arnulfo Montes Cuen, coordinador estatal del movimiento con la finalidad de tocar "la puerta de cada vivienda, para dar a conocer quién es Adán Augusto y en la encuesta que realizará Morena sea el próximo candidato a la Presidencia de la República. Con Información de Editoras OEM