Solo 36 personas han recibido sentencia por desaparición forzada en todo el país

Sólo 36 personas han recibido sentencia por el delito de desaparición forzada en México. Esto desde el 2018 que entró en vigor la Ley General de Desaparición de Personas, pese a que hay más de 105 mil desaparecidos según cifras oficiales.

La información de acuerdo a la coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Zoraida García Castillo, quien estuvo de visita en León.

Explicó que las sentencias no se logran por la falta denuncia y de una investigación integral, además de que hay una gran cifra negra en el tema de familias que no denuncian por miedo, trámites burocráticos o revictimización.

“Hay cifras de que todos esos procesos pocos se judicializan y sentencias condenatorias se tienen poquísimas, 36 sentencias tengo entendido desde que está presente la ley, 36 sentencias condenatorias, entonces estamos estancadísimos”, comentó.

La doctora explicó que en cualquier tipo de delito, primero se tiene que denunciar para obtener más sentencias condenatorias. Fue enfática en que en México se tiene un bajo nivel de denuncias en comparación con el índice delictivo. Y sucede por falta de confianza en las autoridades.

“Nuestro país está lleno de fosas comunes y de fosas clandestinas, hay 105 mil personas desaparecidas oficialmente, pero quizás es mucho más, si hay una cifra negra porque no la podemos ver de muchas víctimas colaterales y ¿Qué va a pasar con las personas a las cuales ya se les desapareció un familiar? Quedaron en la pobreza, ya no van a ir la escuela, su forma de vida es dedicarse a buscar, ya no van a producir económicamente, quizás haya gente que se dedique a la delincuencia”; agregó.

Además del trabajo de las autoridades, la doctora dijo que se tienen que integrar bien las carpetas de investigación, desde la participación de la policía en los servicios periciales y trabajo jurídico de los agentes del Ministerio Público (MP).

En este sentido, Fabrizio Larusso, activista y catedrático de la Universidad Iberoamericana de León, dijo que en Guanajuato hay más de 3 mil 245 personas desaparecidas, cifra que con el paso de los meses sigue incrementando de acuerdo al corte del 15 de mayo del 2022.

