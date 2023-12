Trabajadores de obra federal en BCS piden dinero en la calle por falta de pago

Juan José González Peralta, oficial carpintero de 43 años, expuso la difícil situación que enfrentan 220 trabajadores de una obra federal al no recibir su pago durante las últimas cuatro semanas.

Colocó pancartas en el libramiento Juan de Dios Angulo, a altura de calle Carabineros, señalando falta de respuesta de la empresa Zohmex S.A. de C.V., encargada de la construcción del parque lineal El Piojillo.

González Peralta, originario de Veracruz, señaló la necesidad como el motivo principal que lo llevó a unirse al proyecto.

“Los trabajadores estamos necesitados. Si estamos parados aquí es por necesidad, no no más por estar. Ahora sí que ya desde la cuarta semana, las televisiones y los aparatos ya no los voy a volver a tener y ¿Quieren que le agradezca a esta empresa?”, dijo el trabajador.

A pesar de la solidaridad de algunos conductores que han donado algunas monedas, los trabajadores enfrentan una crisis económica al grado de empeñar pertenencias para cubrir gastos básicos como despensa.

La empresa, según el testimonio, ha incumplido sus compromisos financieros, dejando a los trabajadores en una situación precaria. En la entrevista, González Peralta expresó su descontento y tristeza ante la falta de pago y la pérdida de confianza depositada en la empresa.

Mañana se cumplen cuatro semanas desde el inicio del impago, y los trabajadores, que han decidido parar sus labores, exigieron pronta solución por parte de las autoridades competentes.

El pasado 4 de diciembre, alrededor de 30 trabajadores de la empresa denunciaron estos actos ante el Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur.

Ellos fueron asesorados por el secretario general de Transporte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Horacio Ramírez Rosas. No todos los trabajadores han acudido ante el sindicato a pesar que ofrecen despensas y otros apoyos, por temor a las cuotas sindicales, reveló el veracruzano.

Zohmex, S.A. de C.V. fue ganadora de licitaciones públicas nacionales de dos obras en el municipio de La Paz con presupuesto federal, ambas suman 435 millones 577 mil pesos, desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Testimonios señalaron que la falta de pago afectó gravemente a aquellos que vienen de otras localidades, prácticamente "cautivos" por miedo a represalias por parte de la empresa.

Las autoridades competentes fueron llamadas a intervenir para esclarecer los hechos y buscar soluciones a esta situación que afecta a 220 trabajadores y que ha generado un adeudo que estimaron denunciantes en 3.5 millones de pesos.

Los trabajadores afectados han construido el Polideportivo y parque lineal El Piojillo, donde serán acondicionados diferentes espacios deportivos, además de un andador peatonal, ciclovías, árboles, bancas, equipamiento para hacer ejercicio y equipamiento para uso común.

