El enojo presidencial

En el Velódromo de Xalapa, el domingo 27 de agosto, se realizó el cierre de recorridos en el país de Claudia Sheinbaum Pardo, para obtener la “Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación en 2024”, que no es otra cosa que la candidatura presidencial de Morena. Hubo una importante concentración de asistentes que hizo dibujar una sonrisa de triunfo a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, y también a Cuitláhuac García Jimenez, que observó el acto desde un monitor, pues aunque fue día inhábil, el Gobernador no asistió para evitar señalamientos de armar “la cargada” a favor de Sheinbaum, aunque anteriormente lo hizo en todas las visitas al estado de la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo iba bien… pero un audio filtrado a redes sociales mostró el desaseo en la operación política que se realizó para llenar ese recinto deportivo. A la coordinadora de Documentación y Control de Gestión de la Oficina del gobernador de Veracruz, Consuelo Thomas, se le escuchó hablando con otra mujer a la que da indicaciones de cómo los camiones para el acarreo de 500 mujeres a ese mitin, sin niños para que no digan que es acarreo, prometiéndole apoyos si juntaban ese número de personas. Ese incidente dio elementos legales al equipo de Marcelo Ebrard para presentar pruebas de irregularidades que ya había venido denunciando en Veracruz, e impugnar a la precandidata Claudia, lo que, acéptese o no, es un duro golpe a su aspiración. Y para rubricar el error, otra evidencia del desvío de recursos públicos fue descubierto por la reportera Verónica Rocío Huerta, quien grabó la utilización de una ambulancia del DIF de Miahuatlán para transportar a empleados a ese mitin, donde puede verse a la síndica de ese municipio encabezando al grupo, quienes al verse descubiertas la agredieron a golpes, generándose un escándalo nacional. De lo sucedido, la más molesta fue la señora Sheinbaum. La información llegó al más alto nivel, y no sólo hubo severas llamadas de atención, sino que, como consecuencia mayor, el mandatario veracruzano no fue invitado al acto del Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en Campeche, sin explicación alguna, hasta ayer que el mandatario estatal declaró que su ausencia se debió a un leve malestar bronquial, y que su médico le recetó paracetamol y reposo, por eso no acudió, y ayer él mismo ordenó a la directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló, retirar las ambulancias de los municipios de Miahuatlán y el Higo (éste en mayo ocupó la ambulancia del DIF municipal para traslado de personas a un mitin político de Morena), hasta que expliquen sobre ese uso indebido de unidades que el gobierno estatal les entregó en comodato para el traslado de pacientes, no para el traslado de personas a eventos políticos. Ahí radica todo el enojo presidencial, los errores que pueden resultar muy caros a la señora Sheinbaum, al partido en el poder y al proyecto transexenal del presidente López Obrador.

Escriba a opedro2006@gmail.com