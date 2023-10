Riesgo en el Frente

Si no resulta cierta la especie de que la corriente política en el PAN del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares habría o estaría negociando romper la unidad opositora en Veracruz con un candidato propio o respaldar al más débil para favorecer a MORENA, como parte de un presumible acuerdo de alto nivel para evitar acciones penales en su contra, y, al mismo tiempo, impulsar a su hijo Fernando Yunes Márquez, ex alcalde jarocho, para encabezar la formula de ese partido para el Senado con la idea de volver a pelear con él por la gubernatura en 2030, tres actores han intensificado sus actividades de posicionamiento en busca de la candidatura del Frente Amplio por Veracruz que formarían los partidos PRI, PAN y PRD: Héctor Yunes Landa, dirigente de Alianza Generacional, quien se mueve a mil por hora por todo el estado en reuniones con ciudadanos y representantes de organizaciones y ayer visitaba localidades del sur y norte de la entidad; José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal, que mantiene contacto con distintos grupos priistas, manejo en redes y columnas políticas, y Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, el cual desde esa posición cabildea con su dirigencia nacional y grupos locales, y mantiene actividad mediática con temas coyunturales en el escenario estatal. De entre ellos surgirá el candidato, resultado de encuestas serias con cuatro o cinco empresas especializadas, sin 'cuchareos', para competir contra la aún secretaria de Energía, Rocío Nahle García, impulsada por el partido donde manda el presidente Andrés Manuel López Obrador y, para no dejar dudas, arropada sin rubor por todos los funcionarios operadores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, excluido el polémico secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, caído en desgracia ante AMLO y la competidora favorita. Las corrientes de opinión son diversas, tanto para el senador Julen, sobre todo por su cercanía en la Cámara Alta con la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz; o por Pepe Yunes, por quienes lo promueven y, de acuerdo con trascendidos, por un acuerdo pactado en un emblemático rancho de Perote, para darle el apoyo de la corriente panista bajo control de los Yunes azules; y simpatías a favor de Héctor Yunes Landa de ciudadanos de todos los credos y quien amarra respaldos con representaciones sociales, empresariales y dirigencias políticas, y promotor de que el abanderado del FAV sea el que tenga el mayor apoyo de ciudadanos, con encuestas realizadas casa por casa, no telefónicas ni por medios electrónicos. Por ahora, todos han aceptado el propósito es favorecer la unidad, única vía para vencer a MORENA y el aparato de gobierno a favor de Nahle y en contra de quien resulte abanderado del Frente Amplio por Veracruz.

