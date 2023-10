Rocío y Omar

El más alto mando de Morena ya decidió que Rocío Nahle García se convierta en candidata a Gobernadora; difícil esperar un giro hacia algún otro prospecto, incluidos los secretarios Zenyazen Escobar García o Éric Cisneros Burgos. El único pendiente es esperar a finales de mes que el Consejo Nacional de ese partido determine corregir o no la cargada de los grupos locales, y en el mejor de los escenarios, emergerían las figuras excluidas en el proceso interno Estatal, cuadros muy importantes, como el exdelegado de Bienestar, Manuel Huerta, el diputado Sergio Gutiérrez o la experta en seguridad Citlalli Navarro del Rosario. Esa decisión morenista, que puede ser sólo cosmética, podría también enviar un mensaje encriptado, vago si así se quisiera ver, de que podría ocurrir un “nahlenazo”, por los duros cuestionamientos a la secretaría de Energía, de su origen natal, impedimentos legales y hasta incumplimientos en sus tareas encargadas de la construcción de la refinería Dos Bocas. Así como se analiza en Ciudad de México la probable candidatura de Omar García Harfuch, defendida con todo por la favorita de Palacio Nacional a la candidatura presidencial, podría ser el caso de Veracruz, por más que sea cercana al corazón del Presidente de la República y a la exjefa de gobierno de CdMx;. Saben en Morena que una decisión vertical no puede sustituir la simpatía de la gente o su voto Los dimes y diretes entre los contendientes, pueden ser mero distractor, hasta esas mantas estilo criminales colocadas en Xalapa y el sur del estado por ser zacatecana, para simular democracia interna; la realidad es que ya se sabe que la señora Nahle pasará por encima de ellos, sí es que se mantiene la decisión del partido del presidente López Obrador. Lo que también es cierto es que a muchos veracruzanos les resulta ofensivo que habiendo miles y miles de personajes nacidos en la entidad, con mejor trayectoria y capacidad, se trate de imponer una no veracruzana para gobernarlos; además, la señora Nahle no puede presumir de que haya hecho algo a favor del estado, ni siquiera para bajar las tarifas eléctricas desde su cargo como Secretaria de Energía, y su evidente incumplimiento en la refinería de Dos Bocas, que va a resultar la más cara del mundo, y sigue funcionar, lo que también da una idea de lo que esperaría a los veracruzanos con ella en el gobierno del estado, después de cinco años perdidos. Habrá que esperar. Primero habrá que ver qué pasa con los que “cepillaron” en el Consejo Estatal de Morena, Huerta Ladrón de Guevara, el mejor posicionado en territorio por sus tareas como ejecutor de los programas sociales; Gutiérrez Luna, cercano a Adán Augusto López, extitular de Gobernación y coordinador político de la virtual candidata presidencial de Morena, y Citlalli Navarro,del PT, respetable luchadora social y directora de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Deben esperarse noticias.

Escriba a opedro2006@gmail.com