Abandono a niños con cáncer

Un niño acaba de fallecer en el puerto de Veracruz por no recibir quimioterapia en el Hospital Pediátrico para el tratamiento de su cáncer...

Como él, otros 40 menores corren el mismo riesgo, seis en estado grave que padecen leucemia, cuyos padres llevan un año denunciado ese abandono, pero las autoridades de Salud llevan un año sin poder solucionarlo. Inclusive, ante la desesperación de las familias de esos niños, hace meses salieron a protestar a las calles para exigir a la Secretaría de Salud del estado la atención de sus hijos, y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, ofreció el año pasado la donación de una campana oncológica para continuar los tratamientos, debido al inservible equipo en ese centro médico infantil, pero por cuestiones políticas el ofrecimiento lo rechazó Sócrates Gutiérrez Castro, entonces director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), atendiendo instrucciones del titular del área, Roberto Ramos Alor. La historia es la misma. Sigue sin haber medicamentos y ya se presentó una consecuencia trágica de esta situación. El testimonio del oncólogo Sergio Miguel Gómez Dorantes, médico asignado esa área de enfermos, ilustra el grave problema de falta de medicamentos en dicho Hospital para otorgar esos tratamientos: “no hay quimioterapias, tenemos que hacer milagros y estar tratando de (…) ver qué medicamento es compatible, con qué patología; ayer (el pasado jueves 1º de octubre) falleció un niño, hay otro niño en recaída, y lo que más me preocupa es que hay seis niños con leucemia que no tengo nada que ofrecerles”, expuso en un video que difundió por redes sociales. A pesar de lo evidente, el secretario Ramos expresó el sábado que “por ningún motivo hemos dejado de atender a pacientes oncológicos, ni dejado de suministrarles medicamento”, pero en contraposición justificó que esa falta de medicinas oncológicas “no se trata de un problema que sólo se presente en nuestro país, también se presenta en otras naciones”. ¿En realidad no han podido conseguir en el mercado nacional o internacional los medicamentos que requieren y surtir al sector salud para uso de los pacientes que sufren de cáncer? ¿Están esperando las compras consolidadas del gobierno federal? Vaya argumento tan insensible, al que no se le puede dar credibilidad.

Esos medicamentos los hay, y el propio doctor Gómez Dorantes lo señaló en ese grito de auxilio que lanzó a las autoridades y que trata de ignorar el titular de la Sesver, sólo que se han sido encarecido en el comercio, no por las farmacéuticas y, por ejemplo, un etopósido que hace seis meses costaba 150 pesos, hoy se vende al público en mil 600 pesos, lo cual también es una actitud abusiva que, por omisas, permiten las autoridades federales.

El tema no es exhibir esa incompetencia de quienes tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud, sino de atender de inmediato esta grave incumpliento que costó ya una vida y puede costar muchas más si continúa esa negligencia de escasez de medicamentos oncológicos en el Hospital Pediátrico del puerto de Veracruz, pero también en el resto de los hospitales del sector Salud.

opedro2006@gmail.com