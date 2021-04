Agarrón de candidatos

En dos semanas, o tres, inician formalmente los debates de candidatos a puestos de elección popular de alcaldes y diputados locales.

Estarán organizados por el órgano electoral del estado de Veracruz, un ejercicio donde no solamente los participantes van a exponer propuestas e ideas, todos ellos siempre aprovechan el espacio mediático para tratar de fortalecerse y, a la vez, debilitar a sus adversarios. Básicamente la lucha está centrada entre dos grupos políticos, los que forman las coaliciones Morena-PVEM-PT y PAN-PRI-PRD, aunque alguno que otro aspirante podría dar la sorpresa y derrotar a quienes desde ahora se sienten con mayores posibilidades de triunfo.

Es natural que así sea. Estar en la lona no quiere decir que panistas, priistas y perredistas se encuentren vencidos, tienen sus espacios de poder en distintas localidades y zonas del estado. Por ejemplo, el PAN domina en Tantoyuca y Tuxpan, y Veracruz-Boca del Río; PRI difícilmente va a perder Orizaba, y PRD tiene influencia real en zonas serranas. No es igual con Morena, partido que sin tener estructura formal, registra un alto número de simpatizantes, sobre todo personas que guardan gratitud por lo que reciben en apoyos de programas sociales, que ya se sabe que en el estado suman dos millones 145 mil veracruzanos, habitantes de zonas rurales pero también urbanas, por lo que hay muchos votos cautivos.

El PVEM, a su vez, ha ido creciendo en cada elección en la entidad, y particularmente en la principal zona conurbada tiene estructura y quien mueve los hilos en el puerto y toda esa zona es el líder sindical Antonino Baxzi Mata, padre de la candidata a diputada federal Luz Baxzi del XII Distrito Electoral, y Leandro Castellanos Galván, operador político inteligente con un mundo de experiencia, y el PT que se suma con sus activistas, lo mismo en zonas urbanas que en rurales. Ambas alianzas tienen fortalezas, y entre ellas quedarán la mayoría de los ganadores a una curul en los Congresos federal y estatal, así como en la mayoría de las alcaldías.

De vuelta al tema inicial, los debates, sirven para posicionar a los aspirantes a esos espacios políticos, y no solamente debería ser uno, sino tres o cuatro, que puedan normar el criterio de los votantes a la hora de decidir el próximo seis de junio. Es importante, sin duda, este tipo de ejercicios que el OPLE realizará después del 10 de mayo en todo el estado, lo que probablemente no podrá hacer el INE en el caso de los candidatos a diputados federales porque, hasta este momento, no hay un acuerdo del Consejo General, que es quien podría autorizarlos. Por lo pronto, en el puerto de Veracruz la radiodifusora de mayor tradición y alcance, la XEU, llevó a cabo un debate entre los candidatos de los distritos de dicha zona, el XII y el IV, donde se dieron duro algunos de ellos, principalmente de los dos bloques partidistas, en las personas de la diputada local con licencia María Josefina Gamboa Torales, a quien le recordaron su pasado proceso penal y que ahora va como candidata del PRI, al que aborrece, junto con el PAN y el PRD, y Luz Baxzi, a quien también le recriminaron que la seguridad pública se encuentra en crisis y que es hija de un líder eternizado en el Sindicato de Limpia; y, en el ring IV, la morenista Rosa María Hernández Espejo, quien sostuvo un duro intercambio con el otro aspirante, Francisco Gutiérrez de Velasco. Bienvenidos esos ejercicios.

