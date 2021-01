Alianza nonata

Sólo los dirigentes estatales partidistas saben lo que se traen entre manos, pero ese imprevisto desacuerdo entre PAN y PRD, al que se sumó el PRI, podría terminar en ruptura definitiva de la alianza PRI-PRD-PAN para las elecciones del próximo año en el estado.

Habrá que analizar si, como se sospecha, existe injerencia u otras motivaciones para debilitar ese frente político, con origen en las cúpulas del poder o, también, del principal grupo que pretende construir una monarquía dentro del PAN, el de los Yunes, el cual ahora pretende imponer la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía de Veracruz y, desde ahí, tener condiciones propicias para pelear la nominación por la gubernatura en el 2024. El presidente panista, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ha sido colocado como el saboteador de la alianza al no ceder espacios municipales y distritales donde no hay predominio azul, aunque en su defensa el dirigente alega que no cederá las posiciones de Veracruz, Córdoba, Pánuco y Álamo, los que extrañamente habrían reclamado el PRD, partido cercanísimo al ex gobernador Yunes. Otra versión es que los del Sol Azteca exigen encabezar la alianza en Xalapa, por altas votaciones obtenidas en elecciones anteriores, y que PAN pide, además de que “El chapito” quiere aplicar el clásico agandalle en otros bastiones perredistas, conforme a la versión de Sergio Cadena Martínez. Si ellos, y Marlon Ramírez Marín, presidente priista, no mantienen el acuerdo en la distribución de candidaturas por las diputaciones locales, federales y alcaldías, los morenos van a festejar en grande en plena pandemia por lograr vencer desde ahora y sin mayor trámite a ese frente opositor por el que realmente han sentido temor de la derrota, sobre todo si los panistas, perredistas y priistas presentan candidaturas aceptables, ajenas a los acostumbrados intereses de mando directivos y caciques políticos. Hay signos de que la alianza está perdida, aunque se apuesta a la reflexión en la toma de acuerdos, de lo cual dependerá la suerte de todos ellos en esta decisiva elección para relanzarlos o hundirlos frente al desafío electoral del 2024 para la presidencia de la República. Los próximos días serán determinantes para estos partidos, en la cual seguramente habrá la intervención de las dirigencias nacionales para salvar ese frente opositor que fue anunciado con bombo y platillos, pero que en los hechos no existe, y muy probablemente no pueda nacer. Esperemos.

INCONSCIENCIA SOCIAL

Este domingo dos empleados de una tienda de conveniencia fueron agredidos verbalmente, uno de ellos golpeado y ambos amenazados con arma de fuego, por dos hombres que acudieron a comprar bebidas alcohólicas, a quienes se le solicitó que usaran cubrebocas para ser atendidos. Uno de ellos reaccionó con violencia y golpeó a la mujer que le hizo esa solicitud y a su compañero, que acudió en su defensa, el otro sujeto lo apuntó con un arma de fuego. Esto ocurrió en el fraccionamiento Los Volcanes, al norponiente de la ciudad. Al final ambos malhechores se retiraron de la tienda con las bebidas enervante, sin pagarlas, y los trabajadores solicitaron el auxilio de la policía. La búsqueda de los delincuentes fue infructuosa, pero el hecho retrata lo que está pasando en amplios segmentos de la sociedad que actúa sin conciencia social y se niega al uso de las mascarillas, por más que se sigue insistiendo que ese sólo hecho reduce el riesgo de contagiar y contagiarse de Covid, enfermedad moral si no se atiende a tiempo con los medicamentos adecuados, y sumamente riesgosa para quienes padecen otras enfermedades crónicas. Las autoridades, sin embargo, siguen apelando a la voluntad pública, sin querer tomar medidas restrictivas, sobre todo en el puerto de Veracruz, convertido en el principal “foco rojo” de la pandemia en el estado de Veracruz. Escriba a opedro2006@gmail.com