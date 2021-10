AMLO, EPN y el beisbol

Hay dos motivos por los cuales el Presidente siempre negará conocer (e incluso participar), en algún movimiento desde la Fiscalía contra EPN.

El pacto de caballeros firmado en el 2018, y el más contundente, los cuando menos 10 videos que su antecesor tiene de personajes cercanos al tabasqueño recibiendo apoyos económicos.

Mucho podrá decirse sobre las ofensivas penales que se avecinan contra Peña, sin embargo, ninguna de ellas trascenderá más allá de lo mediático.

De hecho, el mexiquense estaría dispuesto a enviar alguna declaración por escrito, pero no más, pues “si los acuerdos no se respetan, saldrán a la luz más videos incómodos”, me dicen fuentes en España. Por ello AMLO continuará afirmando en público no saber algo sobre procesos contra Peña, pero podrá utilizar como válvula de escape la cargada contra Ricardo Anaya, y si se ofrece, hacia Luis Videgaray. “Cada vez que ustedes filtran información a medios sobre Peña me meten en aprietos”, reprochó el Presidente vía telefónica.

Y es que cada vez que surgen asuntos álgidos en la Fiscalía, aparece el redituable tema de Peña Nieto para desviar la atención, pero en esta última ocasión AMLO realmente se molestó.

“Se los dije en más de una ocasión, vayan contra todos, pero contra Peña manténganse serenos, el trato ahí es diferente”.

El asunto es claro: además del pacto de caballeros que tuvo con EPN (el cual implica seis años de “prácticamente no tocarlo”), el “temor” central de AMLO transita por la existencia de varios videos más, que de hacerse públicos, podrían acabar por unir a la oposición (o peor aún, darle ideas).

Fuentes enclavadas en Palacio Nacional me informan que la última charla sostenida entre AMLO y EPN, vía telefónica, fue hace una semana, cuando estaba fresco el hallazgo de Lozoya en el restaurante Hunan.

“Peña le dijo al Presidente que tuviera cuidado con los exabruptos de Emilio, pero que por sobre todas las cosas, confiaba en la protección acordada para él y sus excolaboradores más cercanos”. AMLO y EPN reafirmaron sus intenciones de “apoyarse” mutuamente: sin acciones penales no hay videos por mostrar; pero más allá de eso, me confirman que la camaradería entre ambos creció con el paso de los años, al grado que en algunos momentos han charlado, incluso, de béisbol. Veremos qué ocurre.