Apuntes de economía. Las políticas de Milei y sus efectos reales.

Hace apenas unas semanas Javier Milei asumió la presidencia de la república de Argentina, el de 10 de diciembre para ser exacto, sin embargo, a pesar de haber tenido una fuerte campaña donde anunciaba cambios sumamente radicales en la vida económica del país, hoy en día que se llevan a cabo, presentan manifestaciones publicas considerables, ya que están representando una modificación al statu quo que tenía la población.

Dentro de las medidas presentadas por Milei encontramos la devaluación de la moneda en un 54.2%, pasando de 365 pesos argentinos por dólar a 800 pesos argentinos por dólar, lo cual tiene muchos efectos inmediatos, como por ejemplo el aumento en valor de deuda para los que debían en dólares y ganaban en pesos argentinos o para los que importan productos y pagan en dólares, significando un aumento importante. Ahora, en la parte positiva, los que exportan, en teoría recibirían mas dinero, aunado que representaría una mayor atracción en inversión, ya que la moneda estaría equilibrada. Un punto que hay que señalar, es que la economía argentina ya estaba sumamente dolarizada, por lo que los efectos devaluatorios no serán tan significativos como para una economía que no tuviera tantas operaciones en dólares.

Esta devaluación en teoría nos llevaría a pensar que tiene un tipo de cambio fijo (es decir, el valor de la moneda lo asignaba el gobierno argentino y no el mercado), sin embargo, esto no es así, ya que tiene una composición muy particular en su política monetaria que en otra ocasión detallaremos.

A la política devaluatoria, se suma 30 medidas desglosadas en 300 iniciativas que tienen por objetivo quitar carga al Estado, para así reducir el déficit fiscal y con ello reducir la inflación, lo cual en teoría funcionara bien, ya que, de manera integral con la devaluación (presentando una moneda con valor real) se podrá aumentar los niveles de inversión y generación de empleo en un plazo de entre 1-2 años, esto por el tiempo de transmisión de estas políticas.

Dentro de las 30 medidas podemos ver algunas como la “Ley Gondola” que básicamente decía como tenía que venderse cada producto, donde se tenía que ordenar de menor a mayor precio, ninguna marca podía tener mas del 30% del espacio y debía haber al menos 5 marcas de cada producto, lo que generaba una condición de mercado dura para los productores, ya que se condicionaba mucho, y los costos de producción no eran óptimos, por lo que los precios tampoco lo serian, impactando de nuevo a los consumidores con la inflación.

Por otro lado, tenemos medidas como la reforma al código aduanero para facilitar el comercio, ya que esto va de la mano con la modificación del tipo de cambio, lo que permitirá un desplazamiento importante en la generación de condiciones laborales.

A estas dos medidas podemos agregar aspectos como el turismo que esta monopolizado, la industria y sus controles en precios, las modificaciones a los equipos de futbol, entre otras más que efectivamente producirán una modificación significativa en la economía de Argentina. El cambio será positivo, pero no de manera inmediata, ya que el efecto de transmisión será de mínimo un año, y la población empezará a sentirlo a partir del segundo o tercer año, el problema es que el primer año, se verà y se sentirá como un retroceso, lo cual no es así, ya que se están ajustando los hechos estilizados, que son las acciones de la población y el gobierno que generan crecimiento económico y, por ende, desarrollo económico.

