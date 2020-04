Caso Ferral, investigación inédita

Todo hace indicar que la Fiscalía General del Estado (FGE) avanza a paso firme en sus investigaciones para esclarecer el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández.

Aunque falta mucho por conocer, trascienden no solamente muchos probables implicados en el crimen, sino muy probablemente le resulte responsabilidad penal a un poderoso personaje de la zona de Papantla señalado por la propia víctima de haberla amenazado de muerte, de lo cual presentó denuncia formal. Contra ese hombre que se ha convertido en cacique de esa zona, un juez habría obsequiado orden de aprehensión, al igual que contra los otros cinco presuntos responsables. La FGE solamente confirmó que son 11 los involucrados en ese hecho ocurrido hace casi un mes en esa ciudad del norte de la entidad, de los cuales oficialmente ya logró la detención de cinco, incluidos los tres apresados en Poza Rica hace dos días, uno de los cuales tiene un estrecho vínculo con el exdiputado local panista Camerino Basilio Picazo Pérez. Es inédito lo que en menos de un mes han logrado desmadejar las autoridades de procuración de justicia sobre este delicado asunto, además de la congruencia de la propia Fiscalía y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de proceder contra quien resulte responsable, sea quien fuere.

Lamentablemente hay otro reportero que está bajo investigación sobre este suceso, de quien su abogado defensor ha señalado que existen irregularidades en el manejo del debido proceso legal. Eso no deben permitirlo los encargados de la FGE, pues hacerlo dejaría dudas de que esté aplicándose correctamente la ley. Esclarecer el homicidio de la compañera Ferral Hernández es tan importante como respetar los derechos de cada uno de los probables responsables de este acto reprobable. La sociedad en general, y los periodistas en particular, deberán estar muy atentos al desarrollo del trabajo de la FGE. Por lo pronto, las indagaciones parecen ir muy bien. Por cierto, es oportuno el mensaje que dio ayer la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, tras la ejecución del fiscal Raúl Télllez Sánchez, ocurrido el lunes en Acayucan: “no se va a permitir la impunidad en éste ni en ningún otro caso, que no sólo es contra un fiscal, sino contra todos de quienes trabajan en la difícil tarea de procurar justicia; nada ni nadie va a detenernos (…) para combatir la inseguridad, perseguir los delitos y abatir la impunidad. En la FGE no se tolerará este tipo de actos, y con valor, imparcialidad y firmeza redoblaremos esfuerzos para que ningún caso quede impune, trátese de quien se trate”. Ojalá sea para parejo en todos los casos, no solamente cuando se trate de un fiscal, sino de cualquier otro ciudadano, como también lo es el caso de la compañera periodista.

SE ACUMULAN CARGOS CONTRA KARIME

Por si no fuera suficiente la detención reciente de varios involucrados en el fraude por 112 millones de pesos que se atribuye a la señora Karime Macías Tubillas cuando fue presidenta del DIF estatal, acaba de dar a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que detectó otros desvíos del DIF Veracruz por más de 220 millones de pesos a un sinnúmero de empresas "fantasma", donde incluso se tienen registros de transferencias al Reino Unido, donde reside la señora Macías, contra quien ahora hay otras dos denuncias penales por la Fiscalía General de la República, ya no por fraude o defraudación fiscal, ahora por delitos de corrupción, en la que estarían involucradas otras 87 personas, así como 32 empresas “fantasmas”. Lo dicho en una anterior entrega ¿alguien duda que, con todas estas pruebas, no será extraditada? Cuestión de tiempo, aunque el juez que analiza la situación legal de la expresidenta del Patronato del DIF veracruzano fijó hacia fines de año la audiencia definitiva a la veracruzana. Esperemos.

