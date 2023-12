El pasado primero de diciembre el autollamado gobierno “transformador” cumplió cinco años en el poder, y a la fecha no hay un resultado positivo que se pueda reconocer, presumir y festejar en el país.

Aunque el Presidente diga que no le gusta la simulación, de eso se ha tratado su gobierno, de simular que hacen algo por el país, de simular que es presidente de todos los mexicanos, de simular que gobierna para todos, cuando es solo para unos cuantos.

Van cinco años perdidos de Morena, solo recordando los errores de los expresidentes sin ver los suyos, recordando que por 20 años pregonaba que él tenía todas las soluciones, pero se la ha pasado culpando al pasado, sin hacer nada en el presente.

Morena lleva cinco años diciendo que acabó con la corrupción, pero hoy existe más corrupción y opacidad que nunca, 60 meses desde que prometió que el Ejército regresaría a los cuarteles y eso no pasó; no bajó la gasolina, multiplicó la pobreza, ahora hay 50 millones de personas en pobreza, y a la fecha todavía no tenemos el sistema de salud de Dinamarca, todo lo contrario, hay 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud.

Van cinco años perdidos en materia económica, y qué decir de la seguridad, donde hay más de 160 mil homicidios registrados, eso coloca a este gobierno “transformador” en el periodo más violento en la historia moderna del país, superando los dos sexenios anteriores.

Entre 2019 y 2022 la tasa de feminicidios por cada cien mil mujeres se ha mantenido constante, 11 mujeres asesinadas diariamente y el gobierno “más feminista” de la historia sigue de brazos cruzados.

Son cinco años que nos demuestran que la estrategia de “abrazos, no balazos” ha fallado, son cinco años donde no ha cesado el ataque constante a la división de poderes y a las instituciones de rendición de cuentas.

Se cumplieron cinco años de promesas sin cumplir, con más corrupción y un innegable retroceso, donde la corrupción ha sido el sello de la casa de esta administración, donde solo ha beneficiado a sus privilegiados, dejando y olvidando a los millones de mexicanos en la completa miseria, cinco años fallidos y desesperanzadores.

En diez meses se irán y con ellos el montón de promesas incumplidas, con la conciencia no tan tranquila, por todo lo que hicieron llevarán a cuestas las 39 muertes de los migrantes Ciudad Juárez, la incompetencia de la desgracia en la que están dejando a los guerrerenses afectados por el paso del huracán Otis, entre una interminable lista más.

Pero en nuestras manos está que la dichosa “transformación” no se repita, debemos demostrarle que la esperanza ya cambió de manos, que todos unidos podemos tener el país que soñamos y con fuerza y amor por México sacaremos a Morena del poder.

*Senador por Veracruz. PAN