El asalto a las Afores

Asiduamente como acostumbra este gobierno, le volvió a mentir a los mexicanos y pretenden seguir gobernando, con mentiras, más y más mentiras, y todo para conseguir votos.

Desde el inicio de esta administración, el presidente de la República dijo que no iban a tocar el sistema de pensiones de los mexicanos, y la semana pasada nos demostraron lo contrario, y ahora Morena va por las Afores de todos los trabajadores.

Este régimen de falsedades pregonó el “no mentir, no robar, no traicionar”, pero como mera campaña publicitaria, y ahora plácidamente dicen que no van a robar, sino a “administrar” las Afores de los trabajadores para pensionar a las personas al cien por ciento.

Y el supuesto recurso para pensionar saldrá de las "ganancias" del AIFA, de Mexicana, de la Refinería de Dos Bocas, que todavía no refina, y del Tren Maya, que a los pocos días de ser inaugurado se descarriló, entonces su premisa de “no mentir” volvió a quedar en la nada.

Pero tal y como dijo la exministra Margaret Thatcher, "el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese “alguien” eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes".

Morena está olvidando que el dinero que quieren es el ahorro de toda la vida de los trabajadores, es parte de su patrimonio que han hecho a lo largo de su vida laboral, y este gobierno quiere disponer de ese recurso como si fuera su dinero, quiere cometer un verdadero asalto con las Afores.

El Presidente no se conformó en estos casi seis años de destruir al país, no le bastó con llevarse los fideicomisos, con desmantelar al sector salud, con otorgar contratos a familiares y amigos, ahora quiere expropiar las Afores.

Su ahora novedoso “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, donde pretender concentrar las Afores, el fruto del trabajo de miles y miles de mexicanos, será usado para la campaña de su “corcholata”, porque ya no tiene recurso y necesita cada día más dinero, y como ya no sabe de dónde sacarlo recurren a las Afores de los mexicanos.

Pero le recordaremos que las Afores son de los trabajadores, les pertenece solo a ellos, no permitiremos que este gobierno siga jineteando el dinero de los mexicanos, por eso debemos estar más que unidos para que el próximo 2 de junio se vayan y empecemos a trabajar por darle un nuevo rumbo al país.

*Senador por Veracruz. PAN