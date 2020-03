Covid-19, no hay que ser alarmistas, sí responsables

El del coronavirus es un asunto serio que debe ser tomado con responsabilidad por el gobierno y por la gente.

De nada van a servir las medidas oficiales como la suspensión de clases y de actos masivos, si el ciudadano no sigue al pie de la letra las indicaciones para evitar que el mal se propague.

Es vital que todos escuchemos los mensajes oficiales y llevemos a la práctica lo que nos indican las autoridades de salud.

Es tan serio el problema que no debemos ser tan irresponsables como para caer en pánico ni para ir al súper a vaciar anaqueles.

Debemos actuar con lógica y decirle a los jóvenes que si bien a ellos no les afectaría de manera seria el Covid-19, una vez que lo adquieren se convierten en portadores y lo pueden transmitir a sus padres o a sus abuelos y para ellos sí puede ser mortal un contagio.

También debemos saber que la suspensión de clases y de otras actividades masivas no significa que estudiantes y padres de familia estén de vacaciones, no. Se trata de una medida preventiva para evitar un posible contagio y, en su caso, que no se propague el virus.

Repito, no son días de asueto para ir al cine o a la playa ni para pasear en el parque o en la plaza comercial, sino para que la gente esté confinada en su casa para reducir al mínimo cualquier posibilidad de contagio.

No hay que ser alarmistas pero sí debemos actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones al pie de la letra, sólo así evitaremos colapsar al sector salud, tanto al oficial como al privado.

No hagamos compras innecesarias de papel, vendas, tapabocas, gel antibacterial, etcétera, porque la medida más efectiva para evitar el contagio es el lavado de manos y evitar el contacto físico, sobre todo con quienes vienen de fuera.

El llamado a estar pendientes y actuar de manera responsable. Si en tu trabajo, en la oficina, en la empresa o en el taller te dan indicaciones de cómo debes actuar para evitar la enfermedad atiende lo que te dicen, porque las medidas son para evitar que te enfermes y que contagies a los otros.

Por cierto, que el famoso virus chino vino a bajarle los reflectores a la inseguridad, a la corrupción, al nepotismo, al dólar, al desempleo y al desabasto de medicamentos, entre otros asuntos que el Covid-19 no ha podido desparecer.

Está, por ejemplo, lo ocurrido en Las Choapas, donde hubo una movilización policiaca por el hallazgo del cuerpo de un hombre que estaba en una bolsa negra en la colonia Agraria.

O el segundo asalto a la tienda Aurrerá de la colonia Casa Blanca en Xalapa, donde hace menos de un mes ya había ocurrido un asalto.

Tres hombres armados llegaron a la tienda y realizaron disparos para cometer el atraco.

Así como siguen ocurriendo esos hechos violentos, también está presente que Veracruz permanece en los primeros lugares en feminicidios, en secuestros y en asesinatos, en general.

El Coronavirus nos está alcanzando, pero no logra borrar la problemática que nos aqueja, sólo desplaza la atención que veníamos poniendo en ella.

