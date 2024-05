De marea rosa a marcha política

La marcha del próximo domingo 19, convocada por el líder fáctico de los tres partidos que postulan a Xóchitl Gálvez, pasó de ser un Frente Cívico Nacional a un evento totalmente político. Perdió su esencia plural, democrática, incluyente, defensora del INE, del Trife y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De marea rosa, de la sociedad, a movilización de apoyo a la candidata de Claudio X. González y sus partidos postulantes.

Sera eso una marcha de adhesión total a la candidata, que tendrá, sin embargo, tres posibles desenlaces (escenarios) que aquí comentamos: el primero y que es el que pretende el dueño de la empresa Kimberly Clark, así como los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD y sus candidatos y simpatizantes, es que por lo menos sea igual a las multitudinarias que realizaron meses atrás para defender al INE, porque de ser así, podrán mandar el mensaje a México y el mundo que están en la pelea, que son competencia contra el oficialismo, y que podrán ganar la elección presidencial del 2 de junio.

El segundo, el que no desean, pero que al partidizar la marcha es posible que suceda, es que ésta no sea como las anteriores, que se achique, que no tenga la convocatoria como cuando era una marcha sin partido sino de la sociedad en general. Si esto ocurre, el mensaje para todos los mexicanos es que Xóchitl ya perdió, que no tendrá ninguna posibilidad de triunfar el 2 de junio, porque el efecto que generará será de desánimo y derrota anticipada.

El tercero. Independientemente de lo que vaya a suceder este domingo: éxito o derrota, lo cierto es que pasada la elección, la marea rosa se convertirá en un nuevo partido político que desplazará a los tres que le dieron cuerpo. Se alimentará primordialmente del PRD y del PRI, los socavará, absorberá lo poco que quede de ellos después del 2 de junio por el enorme desprestigio que guardan, y al PAN lo dividirá chupándose a sus principales cuadros.

Esta elección es extremadamente peligrosa para los partidos morralla como el PRD, PT, Verde, que podrían perder el registro. La marea rosa podrá nutrirse de ellos y del mismo PRI y PAN, porque va que vuela para desaparecerlos y convertirse en un nuevo partido político de derecha, el partido de los empresarios, de los banqueros, de los intelectuales conservadores que aprovecharán las circunstancias político-electorales para convertirse en partido político, y así manejar con sentido de clase los recursos económicos propios y oficiales que obtengan (no olvidar que Claudio X. González tiene una fortuna superior a los 463 millones de dólares), con una plataforma electoral idéntica a la del partido popular de España.

Hacia allá van, esa es la mira de Claudio X. González, de Héctor Aguilar Camín, de Jorge Castañeda Gutman, de Leo Zukermann y varios más de >los ideólogos<, promotores de la candidatura del PRI-PAN-PRD, en donde sinceramente creo, utilizaron la bonhomía de Xóchitl Gálvez para lograr sus propósitos políticos.

plazacaracol@hotmail.com

@helíherrerahernández

X: HELÍHERRERA.es