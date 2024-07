¿Y Dinamarca?

Le quedan 89 días a don Andrés y, para variar, tampoco cumplió con su reiterada promesa de otorgarle a los mexicanos un sistema de salud como la que el Estado de Dinamarca le brinda a sus ciudadanos, o se dejaba de llamar Andrés Manuel.

No sé cuándo vaya a iniciar su juicio civil para cambiarse de nombre -quizás por el de Pinocho, que le quedaría ad-hoc-, para de esa manera honrar la palabra empeñada, así como una de sus tres máximas, esa de no mentir, no robar y no traicionar.

Porque en lugar de establecer un sistema de salud de primer nivel, gratuito, universal, de calidad, con atención médica y medicamentos gratuitos, fortaleció al sector médico privado, a donde por las urgencias tuvieron que acudir centenas de miles, si no millones de compatriotas, que al verificar que su cita médica en el IMSS o ISSSTE se la otorgaban en semanas, y su cirugía en meses, recurrían por necesidad a los médicos instalados en las farmacias y a las clínicas particulares, que se multiplicaron durante el mandato de López Obrador.

AMLO hizo todo lo que un político neoliberal ejecutaría en materia de salud: adelgazar la participación del Estado en el sector salud, y le pongo un ejemplo tomado de datos oficiales: en 2003-2004, cuando estaba el Seguro Popular, los gobiernos del PAN a los que él calificaba de ultraconservadores y neoliberales, destinaban 3.4% del Producto Interno Bruto a ese sector, y en cambio él, que se dice progresista, y que gobierna en primerísimo lugar para los pobres, solo aplicó del presupuesto federal el 2.7% del PIB. Esas 7 décimas se traducen en centenas de miles de millones de pesos menos para el sistema de salud pública, lo que explica por qué los hospitales se encuentran en pésimas condiciones, por qué no se ha construido más infraestructura hospitalaria, por qué no se ha dotado de mejor y más materiales quirúrgicos, y por qué no hay medicinas en los nosocomios públicos.

El Presidente no sabe de las terribles condiciones en que se encuentra el sistema de salud en México, simple y sencillamente porque nunca ha pisado los hospitales del IMSS, del ISSTE o de salubridad, porque cuando se infartó fue atendido (y no era funcionario público en ese momento) en Médica del Sur (uno de los mejores hospitales en la Ciudad de México, por consecuencia de los más caros, si no es el que más), y ya como Ejecutivo federal en los hospitales militares. ¡Cuál sufrir!

¿Y para cuándo Dinamarca entonces? ¿Y para cuándo se dejará de llamar Andrés Manuel? ¿Y para cuándo cumplir esa máxima de no mentir?

Sus seguidores, sus fans, sus amlovers podrán escribir-decir lo que quieran de él. Podrán seguirle llamando líder moral, héroe nacional, mesías, apóstol o como se les dé la gana, pero la historia de México ya lo registró, y así quedará para la posteridad, como un hombre terriblemente mentiroso, como un cautivador candidato que supo engañar al pueblo de México, y ya en la presidencia ser un presidente más, igualito o peor a los que tuvimos del PRI y del PAN.

