Dos años de trabajo por Veracruz

Es obligación de quienes representamos a las y los ciudadanos, entregar cuentas puntuales de nuestro quehacer, por eso, hace unos días presenté a la Mesa Directiva del Congreso local mi segundo informe de resultados.

Puedo decirles de frente, a los ojos, que he cumplido con esta encomienda, como lo he hecho con cada una que me ha tocado a lo largo de mi trayectoria; que sigo comprobando que es en la suma de voluntades como podemos alcanzar soluciones para la gente de Veracruz.

Bajo esa tónica, junto con mis compañeras diputadas Arianna Ángeles Aguirre, Itzel Yescas Valdivia, Jessica Ramírez Cisneros, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán y Verónica Pulido Herrera, presentamos una iniciativa para reducir en 30% el ISR y así incentivar la instalación de captadores pluviales y acreditarlos ante la Comisión del Agua del Estado, y otra más para que se incluya en las descripciones de violencia la que se realice a través de patrones, mensajes o símbolos.

Otra más fue a fin de que en cada centro laboral público o privado se establezcan unidades de atención de quejas y denuncias en favor de las trabajadoras.

Con los diputados Bingen Rementería Molina, Jaime Enrique de la Garza Martínez, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Miguel David Hermida Copado y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentamos una iniciativa de Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución Política del Estado, en materia de gobiernos de coalición.

Quienes integramos la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la cual me honro en presidir, presentamos una iniciativa de Decreto que reforma los artículos 2, fracción XI, y 4, párrafo primero y fracción III, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con especial relevancia a las de talla baja y como parte la consulta que se realizó.

Por mi parte, exhorté al Ejecutivo del estado a convocar a sesión al Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor; en defensa de sus derechos humanos y otro más para que junto con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, cada uno, en su ámbito de competencia, atiendan los problemas que afectan a habitantes de la zona sur del estado, específicamente la alta incidencia de extorsiones, mantenimiento a las carreteras y evitar interrupciones recurrentes de energía eléctrica.

Pero estos son solo algunos ejemplos de trabajo legislativo. A la par, en este segundo año, también visité diversos municipios, principalmente de las sierras de Chicontepec, Papantla, Zongolica y Soteapan, y algunos de las regiones del norte, el centro y el sur de nuestra entidad, donde celebré reuniones con organizaciones sociales, empresariales y representantes de diversos sectores, cuyas peticiones motivaron algunas de las iniciativas y anteproyectos de puntos de acuerdo que presenté.

Promoví la realización del curso de capacitación de la estrategia “Puntos Violeta”, que impartió Montserrat Hernández Argueta, directora del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, y al que asistieron directoras de Institutos Municipales de las Mujeres, presidentas municipales, síndicas, regidoras y representantes del sector empresarial.

A lo largo de estos meses se realizaron diversas reuniones con alumnos de la Universidad de Xalapa y de la Universidad Anáhuac y del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz y, derivadas de éstas, firmé compromisos para apoyar a los estudiantes de diversas maneras.

Y no dejemos de lado que, como parte del trabajo de gestión, realicé numerosas jornadas de carne a bajo costo, siempre en beneficio de mis paisanas y paisanos veracruzanos.

Aquí mis cuentas para ustedes.





*Diputada local. PRI

@AniluIngram