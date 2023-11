Piso parejo en Veracruz

Ayer 1 de noviembre inició formalmente el proceso electoral 2023-204, con la instalación del Consejo Local del INE en Veracruz y, el próximo 9, el OPLE hará la propio con la gubernatura y la renovación del Congreso local. Es decir, estamos ya inmersos en las elecciones.

Desde la oposición no podemos cerrar los ojos a que Morena nos lleva ya ventaja por el hecho de que, bajo el pretexto de su proceso interno, tienen caminando a sus próximos candidatos y candidatas a la gubernatura, al Senado y hasta las diputaciones locales, mientras nosotros aún no definimos ni siquiera el método de selección.

Por eso estoy haciendo un llamado a las dirigencias del PRI, PAN y PRD a implementar un método de elección que garantice un proceso transparente y equitativo para la selección de su candidata o candidato a la gubernatura veracruzana, dando piso parejo a todas y todos quienes aspiramos.

Cada uno de estos partidos debe dar muestra de su compromiso con la inclusión y la representación de todos los sectores de la sociedad; debe dar muestra de unidad y pluralidad; debe escuchar las voces de la sociedad civil, los empresarios y los líderes de los diversos partidos que conformen esta alianza que, a la par, debe ser consolidada a la voz de ya, tal y como se hizo en el plano federal.

A inicios de octubre, quienes integran el Consejo Cívico Ciudadano de Veracruz urgieron -con justa razón- al Frente Amplio por México y a los partidos a que definan a la candidata o candidato opositor con el método de la encuesta. Fueron enfáticos al decir que los tiempos apremian para que juntos, partidos y ciudadanos, definamos al candidato opositor para gobernar Veracruz y coincido con ellos.

Me preocupa, no solo como aspirante, sino como veracruzana, que pareciera que las dirigencias no tienen prisa, mientras enfrente siguen avanzando. Respetuosamente les pido darnos prisa y reitero que la democracia y la participación son pilares de nuestra sociedad y debemos asegurarnos de que cada voz sea escuchada en este proceso tan significativo.

Alzo la mano para colaborar activamente con el Frente Amplio y así lograr un proceso de selección ejemplar que refleje los valores democráticos y la diversidad de la sociedad veracruzana.

Mientras deciden y definen, hay que seguir trabajando por y para Veracruz y su gente. Las pequeñas acciones diarias hacen los cambios, son las respuestas a lo que muchas personas demandan por eso. Como representante popular seguiré caminando por el estado, llevando las jornadas de carne, no solo a las colonias del Puerto, sino también ahora a Xalapa; charlas de salud y prevención a mujeres, como en Atzacan y, por supuesto, atendiendo la agenda legislativa. No solo busco piso parejo en el proceso interno de la oposición, sino piso parejo en la vida de las y los veracruzanos. ¡Estén pendientes!

*Diputada local. PRI

@AniluIngram