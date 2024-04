Si Morena sigue, no bajarán las tarifas de luz en Veracruz

Para los veracruzanos el alto costo de las tarifas eléctricas representa un duro golpe a la economía en cada hogar, por eso, año con año he exigido y sigo exigiendo una reclasificación de tarifas de luz para los 212 municipios de la entidad.

Y también se lo solicité a la hoy candidata a gobernadora del partido oficial, que era la encargada de la Secretaría de Energía, una reclasificación de tarifas para todo el Estado, pero al igual que el presidente, hicieron oídos sordos.

Con firmas de veracruzanos desde el Uxpanapa hasta Tampico Alto, le solicitamos a la ex titular de la Sener, Rocío Nahle una reestructuración de tarifas de luz, pero solo fueron firmas archivadas y jamás hizo nada porque los veracruzanos pagaran menos en sus recibos de luz.

Y no solo yo, empresarios, comerciantes, miembros de la sociedad, movimientos, asociaciones y políticos han pugnado por la reducción de las tarifas eléctricas en el estado, y seguimos siendo ignorados por el gobierno federal.

Pese al énfasis en la necesidad de bajar los altos precios en el consumo eléctrico, su indiferencia ha sido más grande que su soberbia, porque en este sexenio, sólo se dio preferencia a la entidad donde nació el Presidente de la República, Tabasco.

Y que bueno por los tabasqueños, que siendo un lugar donde las temperaturas son muy altas, se les redujera su tarifa y todavía se les condonara su deuda, pero, por qué no hacerlo también en Veracruz, cuál fue la lógica que uso este gobierno para llegar solo a beneficiar a unos cuántos.

Porque no pasó lo mismo que en Campeche, Nayarit, Baja California o Sonora, que reclasificaron las tarifas de luz por decreto presidencial, pero hemos visto en los últimos días, la reestructuración de tarifas de luz, solo llegó a las casas de la extitular de Sener, y porque cuando ella pudo, no benefició a sí a los veracruzanos que ella hoy quiere representar.

Simplemente no bajaron las tarifas de luz porque la hoy candidata a gobernadora, sencillamente no quiso, porque Morena no quiso, simplemente ignoraron no solo las peticiones, si no las firmas de miles de veracruzanos que sus bolsillos no dan para pagar miles de pesos de luz, mientras ella paga un consumo mínimo.

Mientras en zonas marginadas, en las sierras veracruzanas, en algunos hogares les vienen recibos de luz de más de mil pesos, y en algunas zonas desde 6 mil, hasta los 10 mil pesos, la candidata de Morena paga casi 800 pesos de luz.

Ese es el segundo piso de la transformación que quieren continuar, a base de mentiras y falsas promesas, donde solo se beneficien ellos y sus familias, por eso este dos de julio debemos salir a votar y no olvidar lo que Morena y sus huestes han hecho a lo largo de estos casi seis años, porque mientras este gobierno continúe no bajarán las tarifas de luz en Veracruz.