Un crimen organizado en un gobierno desordenado

Hemos visto los últimos días que la violencia no para, que cada día el país amanece ensangrentado, y en algunos estados tal parece que la violencia impera a sus anchas y hace lo que se le da la gana.

Pero el presidente insiste en decir que no pasa nada, y quien desea que sea su sustituta también se niega a ver la verdad y rechaza lo que dice la sociedad y hasta los representantes eclesiásticos, e ignora las estadísticas de violencia, masacres, fosas clandestinas, secuestros, y extorsiones.

Morena vive en una realidad completamente alterada, cuando hay estados, gobernados por ellos, que no quieren abrir los ojos ante la pésima situación de inseguridad que están viviendo.

Tal es el caso de Guerrero, donde después del asesinato del joven Yanqui Khotan Gómez, se suscitó una “presunta” fuga del principal sospechoso del también estudiante de Ayotzinapa, a manos de la policía estatal de Guerrero, acto que desató una serie de inconformidades en todo el estado donde parece que no hay gobierno.

Y eso lo vimos desde el desastre natural Otis, donde la ausencia tanto del Presidente de la República, como el de su gobernadora, Evelyn Salgado, fue por demás evidente. Después de cinco días, apareció desatando especulaciones que tal vez ni se encontraba en Guerrero en el momento en que Otis tocó tierra de la entidad que gobierna.

Y cuando vuelve revivir el tema de Ayotzinapa, de plano ni da la cara, lo vimos con la toma de la Fiscalía, otra vez ni sus luces, y es la muestra que Guerrero tiene un gobierno desordenado y un crimen muy organizado.

Por eso solicitamos ante el Senado de la República, la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, pero solamente el trámite para que el tema se incluyera en la orden del día de la sesión ordinaria fue demasiado burocrático que no se le dio trámite.

Argumentado todo, incluso y fiel a su costumbre a echarle la culpa al pasado si ya van para seis años que llevan gobernando y evadiendo responsabilidades de su presente, que no hay quien gobierne realmente en Guerrero más que el crimen organizado.

Porque cada día vemos un crimen organizado, golpeando, maltratando y torturando por el cobro de piso, ante un gobierno desordenado que los deja actuar sin la más mínima preocupación.

Pero ya no más, no podemos seguir así, los estados, el país merece más, debemos sacar a Morena, que cada día se esfuerza por demostrar que sí fue un peligro para México, y en las urnas demostrarle que lo único que queremos en un México sin Miedo.

Merecemos un país sin miedo, donde el cobro de piso sea penado, donde el maltrato físico sea castigado, queremos un país libre, donde no normalicemos la violencia, donde salir a la calle no cause pánico, donde un gobierno esté organizado y el crimen desorganizado, todos juntos debemos de luchar por un México sin Miedo.

*Senador por Veracruz. PAN