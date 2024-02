Una marcha por México

En más de 100 ciudades de México, así como en el extranjero, salieron a marchar, a exigir que respeten nuestras libertades, salimos a decir que basta al autoritarismo que estamos viviendo con este régimen que se autonombró “transformador”.

En ciudades como en la capital veracruzana, ni el frío ni la lluvia hicieron que se detuvieran, la marcha por la democracia es el sentir de miles, de millones de mexicanos que están hartos de los abusos de este gobierno, “hoy marchamos porque no se desaparezcan instituciones, porque no queremos un narcogobierno”, decían algunas consignas.

En la Ciudad de México, la plancha del Zócalo se llenó con miles de mexicanos que no quieren un Presidente delincuente, y tal como se escuchó, queremos un México incluyente, un México libre, un país para los mexicanos y no para un solo hombre.

La marcha por la democracia se celebró en diversos puntos de nuestro país, en Estados Unidos y en algunos puntos de Europa, como protesta de la inconformidad que vivimos en el país, como el reflejo de una sociedad que ha llegado hasta el hartazgo de un régimen autoritario y dictatorial.

Salimos porque desde que llegó este gobierno al poder se ha dedicado a menospreciar el Estado de derecho, las instituciones, la democracia y nuestra libertad como ciudadanos.

El domingo salimos los mexicanos a pedir una nación libre y a decirle a este gobierno que estamos unidos para proteger nuestra libertad de decidir, marchamos mano a mano, codo a codo, voz a voz, a decir que no dejaremos que nos gobierne el autoritarismo.

Le dijimos nuevamente al Presidente que “el INE no se toca, la Corte no se toca, el Tribunal Electoral no se toca, que México no se toca”, y no son solo frases, es el compromiso compartido por millones de mexicanos.

Hoy y siempre le seguiremos diciendo a la secta morenista que continuaremos defendiendo nuestros derechos, nuestra democracia, y nuestra casa que es esta nación que este régimen ha querido destruir con sus reformas, con sus ideas y con su mal gobierno.

El domingo se lo dijimos claramente al Presidente: ¡no más manipulación, no a la dictadura, solo queremos la verdad, justicia y democracia!, queremos que nos dejen elegir y que el Presidente deje de intervenir.

*Senador por Veracruz. PAN