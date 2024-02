El deber ser y la disidencia sexual

El proceso electoral 2023-2024 sigue avanzando, hay perfiles definidos como aspirantes potenciales a los diferentes cargos de elección popular como la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, así como gubernaturas. Si es cierto que son “procesos internos” para la militancia de los partidos, es una realidad que van buscando un cargo, en la alianza Morena-PT-Verde Ecologista, los aspirantes están más visibles, en la alianza opositora PAN-PRI-PRD se definió que José Yunes Zorrilla es el elegido para la gubernatura, falta conocer los aspirantes al Senado y diputaciones; en Movimiento Ciudadano todavía no hay claridad, suena el nombre de José Manuel del Río Virgen, pero quien ha visibilizado el trabajo de organización y estructura política ha sido Sergio Gil Rullán. Se debe señalar que todavía falta para que los nombres y cuadros sean definitivos, para lo cual fortalecerán cada uno de los equipos políticos que darán una batalla por la permanencia y la continuidad o por la alternancia y la renovación. Las propuestas para convencer a militantes, simpatizantes y público en general, tienen que ser propositivas y no caer en la descalificación, lo que espera la ciudadanía es escuchar soluciones a la problemática social incluyendo la seguridad, corrupción e impunidad. Destaco que un servidor fue invitado a participar en el Proyecto Diálogos por la Transformación: encuentro con la Sociedad Civil, versión Veracruz, que encabeza Claudia Sheinbaum y coordinado por Juan Ramón de la Fuente, integrado con grandes personajes del ámbito político y del servicio público, cuyo objetivo es buscar el acercamiento con la sociedad, generar diálogos con distintos sectores de la sociedad para diseñar el próximo programa de gobierno el cual será plural buscando el fomento a la iniciativa privada y sin corrupción. La finalidad es crear un Plan Nacional de Desarrollo que tenga propuestas realistas y no promesas de campaña imposibles de cumplir. En estos foros se puede apreciar la construcción de política pública con la información que se obtenga de la sociedad. Es una oportunidad importante para visibilizar la Agenda LGBTQ+, donde se debe reconocer los avances y armonizarlos a los planes sectoriales, pero a la vez señalar los pendientes que se deben atender, ya lo he comentado en reiteradas ocasiones, el matrimonio igualitario solo es la punta del iceberg de la problemática y brechas de desigualdad que enfrenta nuestra población. La normalización y naturalización de las violencias generan que las oportunidades no sean las mismas y estemos en desventaja. La lucha continúa, hoy la población LGBTQ+ sigue siendo discriminada y sus derechos a la educación, salud, vivienda, justicia, entre otros, continúan siendo un reto. Con estos Diálogos, se escucharán todas las voces, esas voces que retumban en el desierto y que no han querido ser escuchadas, que no han querido ser atendidas, será un ejercicio democrático donde la inclusión debe pasar del diálogo a la práctica. La población diversa esta desgastada de despertar día con día y enfrentar la discriminación, la violencia, la falta de oportunidades, intentado derribar los techos de cristal que el Estado y la sociedad nos quieren hacer creer que todo está bien. *Maestro. Activista

Benjamín Callejas