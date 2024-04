Las Propuestas de Campaña

El 2 de junio cada vez está más cerca y las campañas electorales suben de intensidad y ánimos, la saturación de mercadotecnia por medios impresos, medios de comunicación y redes sociales el desbordante, todas las personas aspirantes tiene el objetivo de permear en la psique del electorado para verse favorecidas y favorecidos con el voto.

La guerra de descalificaciones está a la orden del día, eso origina que la ciudadanía opte por no prestar atención a las campañas, pues opinan, no están diseñadas con propuestas sólidas y viables que les den la capacidad de discernir de manera reflexiva y crítica al momento de emitir su voto. La ciudadanía está cansada de las campañas con ataques y descalificaciones, lo que desea con anhelo es escuchar soluciones a las problemáticas que les aquejan.

Debe señalarse que existe una crisis del sistema de partidos pues todos abandonaron sus ideologías haciendo alianzas demasiado extrañas a la razón de la ciudanía, lo que les hace confundirse aún más, se dejan llevar por “promesas de partidos” y ese el detalle, los partidos crean ese espejismo prometiendo hasta lo que no está a su alcance pues no están situados en la realidad actual tanto de México y de Veracruz. El reto fundamental de las personas candidatas será lograr que no sean parte de lo mismo que les ha hecho crear distancia entre su militancia y el electorado.

Para la presidencia de la República, las candidatas que la disputan, le apuestan a la continuidad, porque le digo esto apreciables lectores, si lo vemos de esta óptica, la Alianza PRI-PAN-PRD quieren regresar a gobernar como lo hicieron en el pasado sin tomar en cuenta las nuevas realidades, esa una continuidad añeja y por parte de la Alianza Morena-PT-Partido Verde Ecologista y Veracruz, Fuerza por México, es dar continuidad al legado del Presidente de la República principalmente con la política pública de primero los pobres.

En materia de derechos humanos con perspectiva de género y de diversidad sexual, se observa que Claudia Sheinbaum Pardo tiene contemplado en sus quince puntos fundamentales específicamente en el cinco donde se contempla el respeto a la diversidad política, social, cultural y sexual, recordemos que el respeto es un principio constitucional contemplado en el artículo 1° de la Constitución Mexicana, lo que obliga al Estado a la garantía y procuración de los derechos humanos de todas las personas.

Por el lado de Xóchitl Gálvez Ruiz, ha externado públicamente el respeto a la diversidad, sin que se encuentre plasmado oficialmente, esto podría ser puro marketing político para atraer el “voto rosa”, recordemos que dentro del PAN, hay legisladores que externan su repudio y odio a la población LGBTTTTIQ+, entre esas personas podemos encontrar a las Senadoras Lili Téllez y Kenia López, la Diputada Federal Teresa Castell, Diputada de la CDMX América Rangel, Diputada Federal Margarita Zavala y el Diputado Federal Gabriel Ricardo Quadri; es por más conocida la ideología de ultraderecha el PAN que permea en toda su estructura y militancia, así como hay mujeres machistas como resultado del patriarcado, existen personas de la diversidad sexual heteronormadashomofóbicas y transfóbicas que milita o simpatizan con el partido en mención.

Ahora bien, aterrizando en Veracruz, Rocío Nahle y José Yunes arrancan campaña el mismo día, diferente horario y escenario, ambas partes dan a conocer sus propuestas de campaña para un buen gobierno, debe resalarse que Nahle García abarca 80 compromisos lo que da en percepción, que ha tenido tiempo suficiente de sentarse con todos los sectores a escuchar las demandas y propuesta de solución a sus necesidades, me detengo en su eje de Seguridad y Derechos Humanos en el compromiso 80, donde señala su compromiso en la defensa de los derechos humanos no tendrá limites lo que da a entender que será para todas las personas; seguramente, durante el proceso de campaña, perfeccionará las propuestas haciéndolas más específicas.

Por el lado de José Yunes, anuncia sus 10 de 10 en donde no hace mención alguna mínimo en la promoción a los derechos humanos, mucho menos a las defensa, protección o garantizar los mismos. Reconozco el arduo trabajo coordinado del Dr. Carlos Luna Escudero para llevar a cabo las mesas temáticas, pero como frente opositor era su oportunidad de abarcar toda esa “inconformidad” que según tiene la ciudadanía que simpatiza con su proyecto político. Lo que deja en la reflexión, que más que dar un voto de castigo, es cuando más analítico, crítico y reflexivo debe ser para depositarlo en la urna, la abstención, nunca ha sido aliada de la democracia.

*Maestro. Activista.