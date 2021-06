El respaldo de AMLO

La sorpresiva presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo”, ayer en el puerto para celebrar Día de la Marina, tendría varias lecturas.

No sólo sobre la importancia del estado para su gobierno, especialmente en el puerto marítimo de comercio exterior; y más allá, un mensaje encriptado que, de resultar cierto, podría ocurrir en las próximas horas, o días, con eventuales detenciones. No fue una visita fortuita; sin duda, lleva expresión de respaldo al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que el Ejecutivo reitera cada vez que viene a la tierra donde tiene raíces familiares, y, también, si alguna duda había, deja en claro que en Palacio Nacional se apuesta por cambios, como ése de la unidad en las marinas mercante y naval, “por el bien de la patria”, que se materializó ayer en Veracruz. La visita se conjugó con una manifestación de última hora en el centro de la ciudad de los ex trabajadores portuarios, 30 años después de la requisa de esa terminal marítima decretada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien entregó la principal terminal marítima del país a empresas privadas, la mayoría de origen extranjero. ¿Se podría dar marcha atrás a la requisa? El tiempo lo dirá, y en otro orden, la sola presencia presidencial a sólo días de que se realicen las competidas elecciones del domingo próximo, levantó varias cejas en los partidos políticos opositores al actual gobierno, sobre todo los de la coalición PAN-PRI-PRD, quienes saben que por encima de críticas, con o sin razón, AMLO registra una alta aceptación en muchos sectores del electorado y, se acepte o no, sirve de respaldo a los candidatos de la coalición Morena-PVEM-PT. Habrá que estar muy atentos a lo que sigue en el puerto, pues hábil y conocedor como es de la praxis política, el Presidente de la República tendría razones de mucho peso para estar en Veracruz, independientemente de que lo justifica el anuncio de la fusión de la Marina Mercante, durante décadas dependiente de la Secretaría de Comunicación y Transportes en tareas administrativa, a la Secretaría de Marina-Armada de México para operar las actividades portuarias, pero cuyo acto igualmente pudo realizarse en la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, en Alvarado, o Mazatlán o Tampico, donde también hay planteles mercantes.

En Yanga nuevamente ocurrieron un actos de agresión política, lo que enrarece más el ambiente electoral. La casa de campaña del candidato Gerson Morales, del PAN, fue atacada a balazos y como resultado perdió la vida Israel Castillo, hermano del presidente de este partido en dicho municipio, y varios integrantes del equipo de campaña sufrieron de heridas. Este tipo de incidentes se han multiplicado en las últimas semanas y está generando temor entre los ciudadanos para acudir a votar el próximo domingo. Algo deberán hacer los encargados de la seguridad pública del estado para evitar más atentados que vuelven a colocar a Veracruz en un escenario de violencia extrema, prácticamente en tierra sin ley, con grupos delictivos desatados y autoridades que no aciertan qué hacer para detener esta escalada.

