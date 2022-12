El voto que será regalado; sucesor de Marlon

Si las elecciones de 2024 fueran solo una lucha de Morena contra los partidos de oposición desde ahora podría darse como seguro que ganaría la 4T.



De las elecciones de 2018, cuando arrasó Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, muy poco es lo que han logrado.



El PAN es muy tibio con relación a lo que fue durante muchos años de opositor. El PRI está secuestrado y entregado al gobierno y el PRD se encuentra más cerca de desaparecer que de aportar algo.



Esa problemática se refleja en Veracruz, donde PAN, PRI y PRD tienen fuertes conflictos que les impiden, hasta hoy, representar por si solos una fuerza capaz de quitarle la gubernatura a Morena.



En Acción Nacional en vez de superar la división entre los grupos de los Yunes azules, Joaquín Guzmán Avilés y Julen Rementería, las diferencias parecen haber llegado a un punto sin retorno que impediría, en bien de la organización, tener acuerdos mínimos para caminar juntos hacia lo que electoralmente representa 2024.



¿Qué puede aportar Acción Nacional con esa división que llegaría al clímax ante la inminente expulsión del diputado Bingen Rementería, hijo del coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería?



El único que puede impedir la expulsión es el dirigente Marko Cortés, pero ha actuado con tibieza ante otros dolores de cabeza generados desde Veracruz.



Y en el PRI la actuación abusiva y entreguista del dirigente nacional Alejandro Moreno tiene sus repercusiones en el estado.



Acá no puede alargarse el periodo del dirigente estatal Marlon Ramírez, como le hizo Moreno, por eso ya hay tres aspirantes a sucederlo, pero se da como seguro que Alito hará todo lo posible para colocar a un presidente que sea su incondicional, sin importar si aporta o no para lograr buenos resultados.



Los aspirantes, hasta ahora, a dirigir al Partido Revolucionario Institucional son: Fernando Kuri, exdiputado por Acayucan y quien en pasadas elecciones operó cerca de Morena. Ahora se le identifica con Marlon Ramírez.



Adolfo Ramírez Arana, exdirigente juvenil priista, exalcalde de Paso de Ovejas y exdiputado.



Y Cirilo Vázquez Parissi, exdiputado y exalcalde de Cosoleacaque, uno de los pocos priistas que en su tierra no sólo ha resistido sino superado los embates de la 4T.



Mientras tanto Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado Rannauro, sigue en su camino de opositor solitario y de negociar lo que mejor convenga.



Y no sería extraño ver al Partido Verde otra vez como "opositor", ante el maltrato cada vez más evidente y público por parte de Morena.



La visita de Javier Herrera a Ricardo Ahued para luego levantarle la mano al alcalde xalapeño como el posible gallo del Verde a la gubernatura -sin el consentimiento de Ahued, quien tuvo que hacer la precisión- es una muestra de que el PVEM busca su rumbo ante los rechazos.



Así las cosas, lo que se ve hasta ahora es que, como sucedió en 2021, millones de mexicanos llevarían al triunfo a políticos que postulen esos partidos, no porque se identifiquen con el PAN, PRI, PRD o Convergencia, sino porque no tienen de otra al rechazar la forma de gobernar de López Obrador.



Esos partidos debieran corresponder mejor a la sociedad, pero están muy lejos de eso.



*Nos encontraremos de nuevo el 2 de enero