¿Requieres hospitalización? Uf, el IMSS está enfermo

El Instituto Mexicano del Seguro Social está enfermo y el gobierno no quiere o no puede curarlo. Mientras tanto sufren el personal y los derechohabientes hospitalizados.



La causa de este mal puede tener su origen en que al IMSS no le dan el dinero que necesita porque los recursos serían solo para las prioridades del gobierno, conjugado con una pesada sobrecarga de atención.



Va un ejemplo, a la vista de todos, del porqué se dice de lo enfermo que está el Seguro Social. Lo que se expone a continuación es la queja constante de personal, pacientes y familiares de estos:



Ya son cinco años de que el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, con sede en la ciudad de Veracruz, no tiene aire acondicionado en amplias zonas. (Lo mismo pasa en otros hospitales).



Pediatría, Terapia Intensiva, Medicina Interna, Traumatología y Urgencias sí tienen clima.



Los consultorios, que al menos son 30, no lo tienen. Nefrología, que alberga a 36 hospitalizados, solo un área de unos 12 gozan de la temperatura adecuada. En Urología deben soportar el calorón.



En Onco-Hematología están con el mismo problema. En Neurología padecen lo mismo. Cardiología está igual. Y el área de quemados una buena parte no está climatizada.



En Cirugía medio han resuelto el problema colocando minisplits, pero se asegura que han tenido que diferir operaciones.



Los reportes son el sentido de que los médicos han comprado minisplits para los consultorios, pero en las salas de espera se padece el infierno.



Hay malos olores, las incomodidades son fuertes y los resultados de la atención están distantes de lo deseado. Ya se han realizado protestas y hay escritos del personal exigiendo solución al problema, pero la respuesta nunca llega.



Comentan que a veces mejor se ríen cuando se ven llegar, todos los días, cargando sus ventiladores, cumplen su horario y se retiran con sus aparatos.



En las salas de espera, nos indican, lo que se observa da tristeza. Unos pocos llevan sus ventiladores, otros, la mayoría, utilizan pedazos de cartón para soplarse.



Bajo esas condiciones ¿qué tipo de consultas, operaciones y cuidados posoperatorios pueden dar el personal médico y de enfermería?



Sin aire acondicionado ¿apoco no se requerirá aplicar más medicamentos y se prolongará la estancia de los pacientes? ¿Los que tienen infecciones no se agravarán por la proliferación de bacterias debido a las altas temperaturas?



No creo que el Director de ese Centro Médico Nacional del IMSS quiera que las instalaciones estén así, sin clima y lo que eso implica para un hospital. No creo que no quiera gestionar la reparación del sistema del clima desde hace cinco años. ¿Qué pasa entonces?, pues que no debe haber dinero. Las preguntas son ¿por qué no lo hay, por qué no lo quieren dar?



Mientras tanto el personal está desesperado, los enfermos, mal, y los familiares, indignados.