Elízabeth Morales está pedaleando en Xalapa

“En el deporte, como en la política hay que trabajar todos los días. No hay de que un día sí y otro no, de que hoy estoy cansado o que me duelen las piernas”.

“En política o en cualquier otra profesión todos los días hay que trabajar, hay que dar el mejor esfuerzo. A veces se gana y a veces se pierde y eso también es una gran enseñanza”, me dice Elízabeth Morales García.

En una tarde típica xalapeña, con neblina y 11 grados de temperatura, la mujer que cuenta con un amplio currículum en el servicio público —diputada federal, presidenta municipal, presidenta de un partido, delegada federal de Profeco y del ISSSTE—, que egresó de Administración de Empresas de la Universidad Veracruzana y ha ejercido la comunicación en radio y televisión, también ha destacado como deportista.

Pero el deporte, que además la mantiene sana y lozana a sus 50 años de edad —nacimos el mismo día, con un año de diferencia— ha significado para ella un desafío en la vida. Actualmente, me dice, entrena todos los días de 3 a 4 horas, con recorridos de 50 a 60 kilómetros en bicicleta de montaña.

Ha luchado en el mar embravecido de la política, contra corriente e insiste en que, como en el deporte, a veces se gana y a veces se pierde “y esto pasa en la vida cotidiana, pero finalmente todo se traduce en contar con mayor experiencia y saber en las próximas competencias, hablando de la bici, cómo tomar una cuesta o cómo bajar la montaña que a veces es peligrosa y da miedo, pero finalmente lo importante es pedalear, porque en la medida en que pedalees vas a avanzar y así también es en la política o en cualquier otra actividad”, indica.

Consciente de lo que llama su “misión histórica de vida” —y aclara que esta es una realidad y no una ficción demagógica, “porque no tengo hijos, no tengo a quién dedicarle mi esfuerzo de vida y por eso creo que mi misión es servir”— Elízabeth Morales García ha reaparecido en la palestra pública, ha levantado la mano, ha dicho “aquí estoy”.

No me dice si va a ser candidata, si le han llamado de algún partido, si abrazará alguna bandera política. No. Dice que “viene un momento muy importante para Xalapa en particular. Soy xalapeña, quiero a mi ciudad. He visto cómo se han acrecentado muchos de los problemas por la pandemia, generando una crisis en materia de salud que nos ha llevado a una crisis económica y a una crisis de inseguridad”.

“¿Qué pienso? De que es momento de que todos participemos y no sólo desde la política sino como sociedad civil organizada, desde cualquier trinchera. Todos tenemos que ponernos a trabajar. A pesar de la pandemia debemos cerrar filas y trabajar para salir adelante”.

“Lo primero, añade, adoptar medidas para que Xalapa deje de estar en naranja y rojo, por el Covid-19”. Si se atiende la salud se reabrirán los negocios y regresarán los empleos y el bienestar a la población, precisa.

—¿Entonces de momento no hay algún color partidista?, le pregunto

“Yo creo que eso es algo que en este momento a ninguno nos debe de importar. No debemos buscar colores, plataformas, siglas, lo que tenemos que hacer es coordinarnos y ponernos todos juntos a trabajar para sacar adelante a Xalapa”.

Elízabeth Morales García reconoce que ha sido difícil su periplo en la política, “porque como en muchos sectores de la sociedad, la política todavía está en manos de un patriarcado, en clanes de varones que implementan estrategias para evitar que las mujeres tengamos o más participación o mejores posiciones”. Ahora, precisa, ya existe una ley que permite la participación de las mujeres en 50 y 50 por ciento y además, la Ley Olimpia, que les da oportunidad de defenderse de agresiones o compañas infundadas para desprestigiarlas.

Y así, en este contexto, como en la bicicleta de montaña, la ex diputada federal seguirá pedaleando por Xalapa, porque quiere a esta ciudad y le interesa sumar para encontrar soluciones a sus problemas.

