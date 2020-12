Exsome sería nueva opción

La invitación de la futura titular de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, al diputado federal, Ricardo Exsome Zapata, confirmado por él mismo, para incorporarse a una subsecretaría con ella, es políticamente interesante por dos razones:

La aspiración del porteño de incorporarse al gabinete de AMLO como secretario, lo que estaría a un paso de serlo en alguna coyuntura, y otra, quizá más importante, colocado en esa posición puede competir por la gubernatura del estado, otra de sus aspiraciones, si las circunstancias cambian y la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, quien tiene ganado el corazón del Presidente, no pudiera llegar al final de esa carrera. La candidatura por la alcaldía de Veracruz, a la que aparentemente sus adversarios quieren empujarlo para hacerlo caer y terminar con todas sus aspiraciones, es lo que aparentemente menos podría interesarle. En realidad, el empresario Exsome tiene mayor alcance de miras, es muy cercano a López Obrador y eso inquieta a quienes lideran los grupos que pretenden todo el control en el gobierno como en Morena. A diferencia de sus mayores, principalmente de su abuelo-patriarca don Elías Exsome Nahúm, inmigrante de origen libanés que fue muy querido y respetado en Veracruz y quien siempre se dedicó a la industria de la construcción e incluso a financiar obra pública estatal y municipal, a Ricardo sí le dio el interés por la política, y aunque ya no está directamente a cargo de la Constructora e Inmobiliaria Rio Medio, sigue como consejero nacional de la Canacintra y es empresario del ramo de transporte y miembro de la Canacar-Veracruz. Miembro activo de Morena, en 2017 fue precandidato a la Alcaldía porteña y en 2018 se subió a la ola lopezobradorista y ganó la diputación por el Distrito Electoral Federal 4 de Veracruz y más tarde fue nombrado presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados e integrante en las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Energía. Él, y todos los demás legisladores federales de Morena han recibido la prerrogativa entre buscar su reelección o la candidatura alguna alcaldía, que pudiera ser su caso; sin embargo, hasta donde se observa, Exsome no estaría interesado por tomar esta última opción, a pesar de la importancia de la ciudad porteña para el estado y el interés del mismísimo gobierno de la República en ganarla, por ser estratégica en el proyecto de la 4T, aunque para lograrlo tendrían que derribar el enorme muro que representa el poder de los Yunes, quienes buscan retener esa posición para su familia al precio que sea, enfrentándose a quien sea y yéndose por el partido que fuere, no necesariamente por el PAN, de donde han obtenido muchísimo provecho político y familiar, como antes ocurrió durante muchos años dentro del PRI, de cuyo Comité Estatal aparentemente tienen absoluto cobijo. ¿El ingeniero mecánico electricista por el ITESM va a decantarse por esa Subsecretaría en Economía? Muy probablemente sí, y eso, se insiste, cambiaría el escenario político estatal y abriría la posibilidad de que la catedrática de la Universidad Veracruzana, formadora de varias generaciones de periodistas, ex regidora y ex subdelegada de Bienestar en el estado, la maestra Rosa María Hernández Espejo, entre de lleno en la competencia por la presidencia municipal, lo cual sería muy positivo para Veracruz, por tratarse de una mujer en exceso trabajadora, sensata y honesta, de lo que ya hay muy poco en el servicio público. Esperemos.

