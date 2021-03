Franco, mensaje a Yunes

No es un acto producto de la casualidad la sorpresiva detención de Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, dirigente del PRD y candidato plurinominal de ese partido a una diputación federal. No lo es, y si manda un mensaje de que así será el trato con los adversarios políticos de la 4T. Un “sabadazo” que ocurre apenas unos días después del desencuentro entre el gobernador Cuitláhuac García y el alcalde Fernando Yunes, por un asunto sin importancia, y si el aviso va en serio, deben cuidarse los Yunes, sobre quienes pesan varios señalamientos, desde pederastia hasta corrupción que no han sido probados, y se estaría ante un escenario de que el gobierno de MORENA va con todo para ganar las elecciones federales, municipales y locales de junio próximo.

La ley a la carta sería parte de la estrategia. En este caso, hubo razón legal para proceder contra el ex funcionario por violencia intrafamiliar, de muchos claroscuros en el señalamiento, según han trascendido en cartas de las menores hijas de Franco y la señora Guillermina Alvarado González, testimonios escritos, audios y videos que circulan en la redes sociales, donde se conoce la relación tóxica de la pareja y la agresividad de la ex esposa del dirigente perredista. No se juzga a ninguno de ellos, sólo se hace una exposición de hechos y versiones.

¿Hubo agresión de Franco? Las pruebas lo incriminan con fotos de hace más de dos años en las que se observa a Guillermina con moretones, cuyos hechos constan en la averiguación previa UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 del índice de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, en la ciudad de Xalapa. Es una denuncia reciente, que no pudo interponer en el gobierno de Yunes que protegió al entonces titular de la SEGOB, aunque lo relevante ahora es la actuación de la justicia, como nunca lo hace, de manera pronta y expedita. También llama la atención la ausencia de pronunciamientos de colectivos feministas a favor de la señora Alvarado, como sí los hubo, los hay y seguirán habiéndolos contra el candidato de MORENA al gobierno de Guerrero, el ex senador Félix Salgado Macedonio, con cinco acusaciones presentadas por delitos de violación.

En este asunto lo importante no es Franco, sino el recado que se envía desde Palacio de Gobierno, vía la Fiscalía General del estado, a quien fuera su jefe, y seguramente aún su jefe político, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Lo peor que puede ocurrirle al gobierno morenista es que sólo se trate de pirotecnia y el aludido se fortalezca frente a esas bravatas sin sentido. De acuerdo con lo explicado por abogados, Franco Castán pasaría del susto a su libertad en cuestión de horas, no es delito grave el que cometió, aunque sí absolutamente reprobable y cobarde, y a Rogelio podría servirle para pegarle a la piñata al en calidad de víctima de la 4T por las motivaciones político-electorales en su detención, lo que en teoría podría significar un efecto boomerang para García Jiménez y sus brillantes operadores políticos.

Llama la atención el reconocimiento de Doctor Honoris Causa --otorgado por el Claustro Doctoral Iberoamericano que respaldan 31 universidades y asociaciones civiles de México y 23 países que forman parte del CDI-- que recibió este fin de semana el dirigente Antonino Baxzi Mata, aspirante a candidato de la coalición de MORENA-PT-PVEM a la alcaldía de Veracruz, para destacar su liderazgo, filantropía y contribución humanística, fundada en los valores humanos que apoyan el progreso social. Es un líder que lleva 32 años al frente de su organización y ha logrado mejores salarios y prestaciones sociales que cualquier otra organización, además de pensionar sindicalmente a ex trabajadores y becar a los hijos de los pepenadores.

