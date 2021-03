Guerra declarada

La defensa que hizo este martes el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por el encarcelamiento de su exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán...

A quien llamó “preso político”, y de la cual hizo una profusa difusión por todos los medios a su alcance, es una confirmación de que, en efecto, ese acto al que no puede ser ajeno el Gobernador y su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, cuando por un delito no grave, de “ultraje a la autoridad”, cometido por RFC al romper el documento de la orden de aprehensión, jalonear o rasgar la camisa o playera de un agente ministerial, fue en realidad un indicio de que los morenos enfocan sus baterías hacia él, MAYL, y éste con toda su experiencia y olfato político sabe que la mejor manera de defenderse es enfrentar a sus adversarios, en vez de callarse o esconderse. Su ex colaborador sí pudiera ser culpable, las pruebas lo incriminan por violencia intrafamiliar, y aunque pudo estar amparado, inocentemente cayó en la trampa del amago de llevarlo a la cárcel por la acusación de su ex esposa, forcejeo y agredió a los policías, con el resultado de su detención. Ayer fue vinculado a proceso, y probablemente sea interpuesto un amparo que lo pondría en la calle en las próximas horas o días. El asunto, sin embargo, trasciende a Franco, por más que en el PRD, su partido, quiera endosar ese hecho como un ataque directo hacia ellos, por gobernar en 43 municipios, una quinta parte de la entidad. El objetivo mayor parecería ser el PAN y Yunes, que mantiene ascendencia y operación en la mayoría de las 66 alcaldías, dos de ellas de la mayor importancia, Boca del Río y Veracruz. En estas demarcaciones, sobre todo en esta última, hay especial interés de Palacio Nacional por ganarla; y lo sucedido con el exfuncionario panista-perredista, es lo que en la jerga política se denomina “un apretón…”, aviso de guerra. Por eso salió MAYL, “jefe político” del panismo en la zona conurbada y en muchos otros municipios, incluyendo a ediles en funciones del sol azteca, e “independientes” como de San Andrés Tuxtla, que obedece a sus intereses, para tratar de impedir una mayor ofensiva y mostrarse con poder, que sí lo tiene, como lo demostró en el puerto jarocho al arrebatar y lograr candidatura a la alcaldía porteña para su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, la cual Bingen Rementería pensaba segura, aunque por las irregularidades cometidas y agresiones a golpes que se presentaron, aún se encuentra pendiente la resolución definitiva de ese proceso interno en las instancias partidistas, primero y, lo más seguro es que llegue a los tribunales electorales. Yunes, entonces, está avisado de que, en cualquier momento, buscarían encontrarle algún motivo para descarrillarlo, antes de las elecciones del 6 de junio próximo. De no resultar ciertas esas señales, los mismos morenistas estarían cometiendo el error de echarse tierra encima, con las peores consecuencias políticas. Habrá que estar muy atentos de cómo se mueven las piezas desde Palacio Nacional y de gobierno, y la respuesta desde el Estero.

mail:

opedro2006@gmail.com